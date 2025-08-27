Vrasja e Marjola Nakolecit, motra e 36-vjeçares merr kujdestarinë e fëmijëve, të miturit pranuan të jetojnë me tezen

GREQI- 4 fëmijët e 36-vjeçares, Marjola Nakolecit mësohet se do të zhvendosen për të jetuar me tezen e tyre në Skiathos. Mësohet se kujdestaria e katër fëmijëve të viktimës do t’i jepet motrës së 36-vjeçares e cila u vra pak ditë më parë nga bashkëshorti i saj Pandeli Nakoleci.
Avokatja ishte në Gjykatën e Volosit dhe raportoi se mbeten për t’u plotësuar disa detaje në mënyrë që të përfundojë procesi i caktimit të kujdestarisë motrës së gruas së ndjerë. Urdhri do të lëshohet nesër në mëngjes nga Prokuroria e Shkallës së Parë e Volosit, ndërsa Shërbimi Social ka përfunduar raportin e tij, i cili është pozitiv në favor të tezes, e cila jeton dhe punon në Skiathos. Gjëja e rëndësishme është se të katër fëmijët dëshirojnë të qëndrojnë me tezen e tyre.
Vrasja e shqiptares në Volos
40-vjeçari shqiptar, Pandeli Nakoleci raportohet se ka vrarë gruan e tij 36-vjeçare, Marjola Nakoleci në Volos të Greqisë. Pas ngjarjes së rëndë autori është arratisur, ndërsa vrasja ka ndodhur në pallatin ku jetonin, në rrugën Konstanta. Raportohet se sherri mes çiftit filloi në apartamentin e tyre dhe më pas zbritën në hyrje të pallatit ku vazhduan të ziheshin, derisa ai e goditi gruan me thikë në qafë dhe shpinë.
Krimi ka ndodhur në sy të njërit prej 4 fëmijëve, ndërsa të tjerët ishin brenda në banesë. 16-vjeçarja ka deklaruar para policisë se ka parë babain e tij duke therur me thikë mamanë. Mediat greke kanë raportuar gjithashtu se viktima ka vdekur nga gjakderdhja ndërsa plaga mund t jetë shkaktuar nga një thikë ose nga përplasja në një dritare xhami.
Dyshohet se 40-vjeçari u largua në këmbë, ndërsa u kap nga policia një ditë pas ngjajres. Katër fëmijët e mitur të çiftit ishin gjithashtu në apartament dhe u larguan nga policia. Ai ishte përdorues droge dhe dyshohet se tentoi vetëvrasje qershorin e kaluar.
Pandeli Nakoleci është akuzuar në të kaluarën për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe shkelje të ligjeve për drogë, ndërsa në fund të qershorit 2025 ai u transferua me urdhër të prokurorit në një klinikë për ekzaminim psikiatrik, ku qëndroi për shtrim në spital.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd