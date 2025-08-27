Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksion policor në Shkozet të Durrësit, disa të arrestuar
Transmetuar më 27-08-2025, 19:30

Disa persona janë arrestuar pasditen e sotme gjatë një operacioni të Policisë së Shtetit.

Aktualisht raportohet se në Shkozet ka një prani të madhe të policisë, ndërsa operacioni është duke vijuar.

Për momentin nuk dihet se kush ka qenë në shënjestër të bluve, ndërsa priten detaje të reja.

