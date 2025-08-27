Dy motrat lënë vetëm fëmijën 5 vjeç, pamjet e shpëtimit heroik teksa rrezikon të bjerë nga ballkoni

Policja shpëton fëmijën 5-vjeçar nga ballkoni në Kaminia – videoja e shpëtimit prekëse
Një ngjarje dramatike është regjistruar mbrëmjen e së martës (26 gusht) në një pallat në lagjen Kaminia, Pire, ku një fëmijë 5-vjeçar mbeti i vetëm në shtëpi dhe rrezikoi jetën duke dalë mbi kangjellat e ballkonit.
Si ndodhi ngjarja
Sipas njoftimit të Policisë Greke, fqinjët e alarmuar panë fëmijën të ngjitej mbi kangjella dhe nisën të bërtisnin duke thirrur ndihmë. Ata njoftuan menjëherë policinë. Brenda pak minutash në vendngjarje mbërritën efektivët e Njësisë DI.AS., të cilët gjetën fëmijën të vetëm dhe të mbyllur brenda apartamentit.
Policët dhe fqinjët i bërtisnin fëmijës: “Bëj durim, do të të ndihmojmë”.
Ndërhyrja heroike
Një police, nënë e tre fëmijëve, pa humbur kohë, u ngjit me ndihmën e kolegëve në ballkonin e apartamentit dhe arriti të futej brenda, duke marrë në krahë 5-vjeçarin e tmerruar dhe duke e nxjerrë të sigurt.
Momenti i shpëtimit u filmua dhe u shpërnda nga policia në platformën X, duke treguar përpjekjet e jashtëzakonshme të efektivëve.
Çfarë u zbulua më pas
Rreth 40 minuta pas ndërhyrjes, në apartament u kthye motra 17-vjeçare e fëmijës. Ajo deklaroi se e kishte lënë djalin në kujdesin e motrës së tyre më të madhe, e cila në atë moment mungonte dhe nuk u gjet në banesë.
Sipas burimeve, nëna e fëmijëve ndodhej në Kalamata, ndërsa motra 19-vjeçare kishte dalë dhe ishte vonuar të kthehej. Për pasojë, 5-vjeçari qëndroi vetëm për më shumë se një orë, derisa u ngjit në ballkon duke rrezikuar të binte.
Hetimet
Policia po vijon hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e lënies së fëmijës vetëm. Fatmirësisht, falë ndërhyrjes së shpejtë, ngjarja nuk pati pasoja tragjike. /noa.al
