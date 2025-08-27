Aksidentohet autobusi, 25 të vdekur dhe 27 të plagosur në Afganistan

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-08-2025, 17:23
Një bilanc i rëndë për shkak të një aksidenti automobilistik në Kabul të Afganistanit.
Raportohet se 25 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën pasi autobusi me të cilin udhëtonin u përmbys dhe për pasojë doli nga rruga. Ngjarja ndodhi në autostradën Kabul-Ghazni.
Mësohet se shumica e personave në atë autobus, i cili po shkonte për në Kabul, ishin migrantë afganë të deportuar nga Irani.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd