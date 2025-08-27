Kryen parakalime të rrezikshme te Rana Hedhun, gjobiten 4 drejtues mjetesh

LEZHË- Katër drejtues mjetesh janë ndëshkuar për parakalimet që kanë kryer gjatë tragjikut në rrugën qq të çon në Ranën e Hedhun në Shëngjin. Policia ka dalë me një njoftim ndërsa bën me dije se drejtuesit janë ndëshkuar pas videove të publikuara nga JOQ.
Në video duhen mjetet të cilat parajalojnë duke rrezikuar mjetet e tjera që udhëtojnë në korsinë e duhur. Policia theksoi se drejtuesit janë gobitur me 12 000 lekë, ndërsa njërit prej tyre iu hoqën edhe 10 pikë nga leja e drejtimit.
Njoftimi i Policisë:
Shëngjin/ Kryen parakalime të rrezikshme, ndëshkohen me masa administrative 4 drejtues automjetesh. Shërbimet e Policisë Rrugore të Lezhës, pas publikimit të një videoje në portalin “JOQ Albania”, në të cilën shfaqen disa automjete që kryejnë parakalime të rrezikshme në rrugën që të çon te Rana e Hedhun, kanë ndërmarrë menjëherë veprimet për identifikimin e drejtuesve të automjeteve.
Drejtuesit e 4 automjeteve u identifikuan dhe në zbatim të neneve 141, 127 dhe 205 të Kodit Rrugor, secili drejtues u ndëshkua me masë administrative 12 000 lekë, ndërsa njërit nga drejtuesit iu hoqën edhe 10 pikë nga leja e drejtimit.
Policia Rrugore e Lezhës falënderon qytetarët dhe median për kontributin në evidentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor dhe i fton që të vijojnë të denoncojnë raste të tilla, pasi reagimi do të jetë i menjëhershëm, i paanshëm dhe konform ligjit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd