Adidas zbulon topin e ri të Champions League

ZVICER – Pezullimi mori fund. Këtë të mërkurë, Adidas zbuloi topat që do të përdoren në Ligën e Kampionëve të meshkujve dhe të femrave.
Topi i meshkujve "është i frymëzuar nga qielli i natës, ndërsa topi i Ligës së Kampionëve UEFA për femra është i frymëzuar nga hapësira e thellë dhe Dritat Veriore. Të dy duket i bëjnë homazh yjeve të futbollit gjatë rrugës për në Budapest dhe Oslo, qytetet pritëse për finalet përkatëse në maj".
Dizajni i të dy topave "paraqet yjet ikonikë të Ligës së Kampionëve të UEFA-s të stampuar në një bazë të bardhë, të përforcuar nga frymëzime unike qiellore. Topi i Ligës së Kampionëve të UEFA-s është i frymëzuar nga qielli i natës, me yjet e tij të konturuar në ar dhe të lyer me blu, të plotësuar nga shenja të arta të zodiakut të vizatuara me dorë, që simbolizojnë vepra heroike dhe fat qiellor."
Dizajni i Ligës së Kampionëve për Femra të UEFA-s është frymëzuar nga hapësira e thellë dhe Dritat Veriore. Gjashtëkëndëshat midis yjeve të bardhë janë vjollcë të errët dhe të mbuluar me një gradient teknik jeshil neoni dhe ngjyra fluide jeshile neoni të frymëzuara nga lëvizja diellore e Dritave Veriore.
Detajet përfundimtare, të përbëra nga yje të shndritshëm rozë dhe të bardhë, kujtojnë shkëlqimin e hapësirës së thellë dhe i japin topit shkëlqimin e tij përfundimtar.
Të dy topat përmbajnë "Distinktivin e Sportit të Adidas dhe logot përkatëse të Ligës së Kampionëve të UEFA-s dhe Ligës së Kampionëve të Grave, duke kompletuar dizajne që nderojnë fatin", ndërsa "përfshijnë një gamë teknologjish të Adidas, të testuara rigorozisht në tunelin e erës dhe në fushë për të shtyrë kufijtë e performancës".
Një sipërfaqe inovative PRISMA me një model për saktësi dhe manovrim të përmirësuar
Një shtresë e jashtme me teksturë siguron një kapje të sigurt dhe kontroll të plotë, ndërsa ndërtimi pa ndërprerje dhe i vulosur me nxehtësi është projektuar për performancë optimale.
Një bërthamë revolucionare CTR-CORE, e optimizuar për saktësi dhe qëndrueshmëri, nxit lojë të shpejtë dhe të saktë me formë dhe mbajtje optimale të ajrit. Kjo bërthamë përbëhet nga dy elementë: një flluskë pa mbetje që përmban gome natyrale të rinovueshme dhe një karkasë pëlhure PES e përforcuar dyfish, e cila i jep flluskës forcën dhe formën e saj.
Topa të bërë nga materiale të riciklueshme
Përveç përdorimit të poliestrës së ricikluar dhe bojës me bazë uji, "versionet 2025/26 janë bërë me më shumë substanca biologjike sesa çdo top zyrtar i mëparshëm i Ligës së Kampionëve të UEFA-s dhe Ligës së Kampionëve të Grave". Çdo shtresë e topit "është rregulluar për të përfshirë materiale të tilla si fibra misri, kallam sheqeri, tul druri dhe gome, pa ndikuar në performancën e tij".
Edhe më mirë, partneriteti i vazhdueshëm i Adidas me Common Goal "do të mundësojë që 1% e shitjeve neto globale të topave të futbollit Adidas, përfshirë këtë model të fundit, të kontribuojnë në iniciativa që nxisin ndryshime të qëndrueshme sociale për komunitetet në disavantazh, duke ndihmuar në krijimin e një të ardhmeje më të mirë dhe më gjithëpërfshirëse përmes futbollit”.
