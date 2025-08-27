SpaceX përfundon me sukses fluturimin e Starship, raketës më të fuqishme në botë

SHBA- SpaceX nisi me sukses të martën në mbrëmje lançimin e 10-të provë të raketës së saj gjigante Starship me lartësi 120 metra nga qendra e saj hapësinore në Teksas. Misioni ishte vonuar me dy ditë për shkak të problemeve teknike dhe kushteve të pafavorshme të motit, ndërsa testet e mëparshme u paraprinë nga një sërë shpërthimesh.
Starship u nis në orën 7:30 të mbrëmjes sipas Orës Lindore. Ditën e parë, lëshimi u anulua për shkak të një rrjedhjeje oksigjeni të lëngshëm, ndërsa ditën e dytë u ndërpre dy minuta para numërimit mbrapsht për shkak të motit të keq.
Misioni dhe tetë ngarkesat e tij satelitore
Gjatë fluturimit, anija kozmike shkëputi me sukses përforcuesit e saj dhe dërgoi në orbitë tetë satelitë provë, gjë që i emocionoi pjesëmarrësit që e ndoqën drejtpërdrejt nga Starbase, Teksas.
Ishte hera e parë që ky testim u përfundua pa probleme, pas provës së nëntë të dështuar që kishte përfunduar në katastrofë. Pas rreth një ore në hapësirë, Starship u ul siç ishte planifikuar në Oqeanin Indian.
"Ulja u konfirmua! Urime të gjithë ekipit të SpaceX për një fluturim të dhjetë emocionues prove të Starship!" shkroi kompania amerikane në X pas misionit, i cili zgjati rreth një orë.
"Punë e shkëlqyer nga ekipi i SpaceX!!", shkroi Elon Musk në një postim në X.
Shkaqet e dështimeve të mëparshme
Administrata Federale e Aviacionit kishte dhënë dritën jeshile për lëshimin e ri pasi kishte hetuar shkaqet e dështimit të majit. Në atë kohë, raketa dështoi të vendoste satelitët dhe shpërtheu gjatë rihyrjes në atmosferë. Sipas kompanisë, shkaku ishte një defekt në rezervuarin kryesor të karburantit, i cili u riparua para lëshimit aktual. Problemet e së kaluarës
Përpjekja e fundit erdhi më shumë se dy muaj pas shpërthimit të fundit katastrofik, kur Starship shpërtheu në zjarr gjatë një prove rutinë. Dy fluturime të mëparshme të programit kishin dështuar, në janar dhe mars, me raketat që përfunduan në Atlantik.
Pavarësisht pengesave të vazhdueshme, lëshimi i nëntë kishte lënë një gjurmë pozitive, pasi shënoi ripërdorimin e parë të suksesshëm të raketës Super Heavy, një hap drejt qëllimit të SpaceX për të krijuar një sistem lëshimi plotësisht të ripërdorshëm.
Synimet për Hënën dhe Marsin
Filozofia e Starship bazohet në ripërdorshmërinë e plotë dhe të shpejtë, e cila ul në mënyrë drastike koston dhe burimet e nevojshme për secilin mision. Qëllimi përfundimtar i Elon Musk është ta bëjë të realizueshëm udhëtimin hapësinor në Hënë dhe Mars.
NASA i ka caktuar tashmë SpaceX-it të ndërmarrë misionin Artemis 3 për t’u kthyer në Hënë në vitin 2027, ndërsa vetë Musk synon misionin e tij në Mars në vitin 2026, kur Toka dhe planeti i kuq do të jenë në afrimin e tyre më të afërt.
