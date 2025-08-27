Zgjedhja e Dimal Bashës kryeparlamentar sjell pakënaqësi në partinë e Albin Kurtit. Jep dorëheqjen ministri i Infrastrukturës

Zgjedhja e Dimal Bashës në krye të Kuvendit të Kosovës duket se ka prodhuar pakënaqësitë e para brenda Lëvizjes Vetëvendosje.
Ministri në detyrë i Infrastrukturës, Liburn Aliu, i cili mbeti edhe jashtë listës së partisë së Albin Kurtit për kandidatë për deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit, ka shprehur hapur kundërshtinë duke dhënë dorëheqjen nga detyra.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Aliu shprehet se Basha nuk është në nivelin e institucionit që ai do të përfaqësojë nga dje.
Reagimi i ministrit Liburn Aliu:
Të dashur qytetarë, dua t’ju njoftoj që sapo e dorëzova te Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, letrën e dorëheqjes sime nga detyra e Ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.
Dorëheqja ime vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit te Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dje, pas votimit te kryetarit të Kuvendit, e kam njoftuar Kryeministrin Kurti për vendimin tim.
Konsideroj që zgjedhja e djeshme e Kryetarit të Kuvendit, institucionit më të lartë, ku vendosen ligjet dhe jep llogari qeveria, nuk është në frymën e në lartësinë e atij ideali për Republikën që ka qenë dhe mbetet arsye angazhimi për mua.
