Rritet fluksi në Kakavijë, mbi 5 mijë qytetarë dalin nga Shqipëria në 24 orë

Kur gushtit po i vjen fundi, në doganën e Kakavijës po regjistrohet një fluks i shtuar në dalje nga territori shqiptar, ndërsa bashkatdhetarët tanë, pasi kaluan pushimet e verës në vendlindje, po rikthehen në Greqi.
Sipas statistikave të Policisë Kufitare, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 5.291 persona dhe 1.941 automjete në sportelet e daljes nga Shqipëria.
Ndërkohë, fluksi i lëvizjes në të dyja anët e kufirit në doganën e Kakavijës mbetet i lartë edhe në këtë fundgushti.
Në 24 orët e fundit kanë lëvizur gjithsej 8.574 persona dhe 3.005 automjete në të dy drejtimet, përfshirë edhe turistë nga vende të ndryshme.
