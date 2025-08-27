Serbi-protestat/ U përzunë nga godina e Universitetit, studentët e Juridikut hyjnë me forcë, dekani thërret xhandarmërinë (VIDEO)

Studentët e Fakultetit Juridik në Novi Sad, kanë hyrë në ndërtesën e Fakultetit të Filozofisë, ku mëngjesit të sotëm dekani Milivoj Alanoviq kishte përzënë studentët.
Në fakultet më pas, me thirrjen e dekanit, kanë arritur pjesëtarë të Njësisë Ndërhyrëse dhe tre automjete policore (të njohura si “marica”).
Menjëherë pas kësaj ka ardhur edhe Xhandarmëria e Serbisë, raporton N1.
Situata mbetet e tensionuar, por gjithsesi, nuk raportohen të lënduar. Protestat në Serbi vijojnë prej muajsh, ku tashmë kërkohen zgjedhje të parakohshme dhe largimi i Vuçiç
Studentëve dhe profesorëve gjatë ditës, iu bashkuan edhe bujq dhe grupe qytetarësh, për t’u dhënë mbështetje.
Në një moment është dëgjuar zhurmë para Fakultetit, sepse studentët nga Fakulteti Juridik kishin arritur të hynin në ndërtesën e Fakultetit të Filozofisë nga një hyrje anësore.
Dekani Alanoviq, që nga mëngjesi kishte qëndruar i mbyllur brenda, ndërsa para ndërtesës ishin mbledhur studentë si dhe grupe qytetarësh.
Deo studenata uspeo je da uđe na Filozofski fakultet u Novom Sadu kroz zgradu Pravnog fakulteta. pic.twitter.com/L3JD9bjtji
— Razglas news (@razglasnews) August 26, 2025
Pa izvedi i tenkove na nas kukAVice❗️Niko te se ne boji!Odbranićemo Univerzitet! pic.twitter.com/BK6EH56c0w
— FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) August 26, 2025
