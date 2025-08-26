Kennedy: Vaksinat në fëmijëri dhe toksinat mjedisore pothuajse me siguri shkaktojnë autizëm

26 Gusht, 2025
Sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore në SHBA, Robert F. Kennedy Jr., tha sot se agjencia e tij do të bëjë njoftime muajin tjetër në lidhje me përpjekjet e saj për të gjetur shkaqet rrënjësore të autizmit, duke shtuar se “ndërhyrje të caktuara tani qartë, pothuajse me siguri, po shkaktojnë autizëm”.
Kennedy i kishte thënë më parë Presidentit Donald Trump në një takim të kabinetit në prill se agjencia shëndetësore do të gjente përgjigje deri në shtator përmes një përpjekjeje masive kërkimore dhe testimi.
Më vonë ai u përmbajt ndaj këtij qëllimi, duke i thënë Kaitlan Collins të CNN në maj se do të kishte “disa” informacione këtë vjeshtë, por se zbulimi i shkaqeve rrënjësore të autizmit do të zgjaste gjashtë muaj të tjerë.
Kennedy ka sugjeruar më parë se vaksinat e fëmijërisë dhe ekspozimet ndaj toksinave mjedisore mund të jenë faktorë që nxisin rritjen e shkallës së diagnostikimit të autizmit, duke sugjeruar se njoftimet e shtatorit mund të përqendrohen në këto objektiva.
Trump dukej se i mbështeti këto teori gjatë mbledhjes së kabinetit sot, duke thënë “duhet të ketë diçka që e shkakton artificialisht këtë, që do të thotë, një ilaç ose diçka e tillë”.
Ekzistojnë hulumtime të gjera ekzistuese që tregojnë se nuk ka lidhje midis vaksinimeve dhe autizmit; studiuesit gjatë disa dekadave kanë identifikuar faktorë të tjerë të mundshëm, duke përfshirë gjenetikën dhe ekspozimet para lindjes.
Studiuesit që studiojnë autizmin thonë gjithashtu se rritja e ndërgjegjësimit, përkufizimet më të gjera të asaj që përbën autizmin, mjetet e përmirësuara të shqyrtimit dhe zbulimi më i hershëm po nxisin më shumë diagnoza.
