Zjarr në një pallat në Lushnje, bllokohen banorët; katër persona dërgohen në spital
Transmetuar më 26-08-2025, 21:39

Lushnje, 26 Gusht 2025,- Një pallat në qytetin e Lushnjes është përfshirë mbrëmjen e sotme nga flakët, duke shkaktuar panik dhe rrezik për jetën e banorëve. Zjarri ka shpërthyer në katet e poshtme të ndërtesës dhe është përhapur me shpejtësi, duke bërë që disa familje të mbeten të bllokuara në apartamente.

Sipas të dhënave paraprake, katër persona janë dërguar në spital në gjendje të mesme për shkak të asfiksisë nga tymi, ndërsa shërbimet zjarrfikëse dhe emergjencat civile po punojnë në vendngjarje për evakuimin e plotë të ndërtesës dhe izolimin e flakëve.

Nuk dihet ende shkaku i zjarrit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe për të vlerësuar dëmet materiale.

Gjendja e personave të shtruar në spital po monitorohet nga stafi mjekësor dhe sipas raportimeve të para, nuk ka rrezik për jetën e tyre.

