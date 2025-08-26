Një shqiptar i Zvicrës i bashkohet Kosovës para ndeshjes eliminatore për Kupën e Botës!

ZVICER – Lojtari i Zvicrës nën 21 vjeç, Leon Avdullahu, që luan për skuadrën gjermane TSG 1899 Hoffenheim, ka zgjedhur të luajë për vendin e prindërve të tij, Kosovën, përpara një ndeshjeje midis dy ekipeve kombëtare, më 5 shtator në grupin e tyre kualifikues për Kupën e Botës 2026.
Federata Zvicerane e Futbollit ishte “e zhgënjyer që ai tani dëshiron të ndjekë një rrugë tjetër”, tha të martën në një deklaratë trajneri i ekipeve kombëtare, Pierluigi Tami.
Zvicra dhe Kosova kanë lidhje të ngushta futbolli, veçanërisht për shkak të migrimit nga ish-Jugosllavia në vitet 1990, që solli yje të ardhshëm, përfshirë Granit Xhakën dhe Xherdan Shaqirin.
Marrëdhënia u bë më komplekse kur Republika tashmë e pavarur e Kosovës u bashkua zyrtarisht me organet e futbollit UEFA dhe FIFA në vitin 2016. Rregullat e FIFA-s u lejojnë lojtarëve të kualifikuar për më shumë se një vend të ndryshojnë kombëtaret, zakonisht përpara se të luajnë një ndeshje konkurruese për ekipin kombëtar të të rriturve.
Kalimi i mesfushorit 21-vjeçar të Hoffenheimit, Avdullahu, u konfirmua të hënën vonë nga presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, në një postim në Instagram.
Në Zvicër, Tami tha: “Megjithatë, dua ta bëj të qartë se ne duam vetëm lojtarë në ekipet tona kombëtare që identifikohen 100% me vendin dhe ekipin tonë kombëtar.”
