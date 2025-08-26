Përfshihet nga flakët një resort dasmash pranë superstradës Lezhë-Milot

Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një resort dasmash në afërsi të superstradës Lezhë-Milot, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Flakët kanë përfshirë gjithashtu një sipërfaqe të madhe me shkurre dhe bimësi të dendur, pranë një zone të banuar.
Zjarri është përhapur me shpejtësi dhe aktualisht paraqet rrezik për banesa dhe objekte të tjera përreth. Forca të shumta zjarrfikëse janë në terren dhe po punojnë intensivisht për të vënë flakët nën kontroll, megjithatë situata mbetet e vështirë për shkak të kushteve të favorshme për përhapjen e zjarrit.
