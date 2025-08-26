Rama pret në Kryeministri Behgjet Pacollin

Sot, kryeministri Edi Rama zhvilloi disa takime me ministra të kabinetit aktual.
Ka qenë ministri i Financave, Petrit Malaj, i pari që ka mbërritur në zyrën e kreut të qeverisë.
Pasi ai ka dalë nga kryeministria, Ramës i janë bashkuar ministrja e Sipërmarrjes, Delina Ibrahimaj dhe zv/kryeministrja Belinda Balluku.
Ndërsa në mesditë në zyrën e Ramës ka hyrë edhe ish-Presidenti i Kosovës, biznesmeni i njohur Behgjet Pacolli, kompania e të cilit është duke ndërtuar aeroportin e Vlorës.
