I jepet lamtumira Marjolës. Britmat drithëruese të vajzës: Si nuk mendove për ne?

26 Gusht, 2025
Mëngjesin e kësaj të marte, është duke u kryer ceremonia e pritjes për viktimën Marjola Nakoleci, e cila u vra nga bashkëshorti i saj, Pandeli Nakoleci, ditën e premte (22 gusht), në Volos të Greqisë.
Trupi i pajetë i 36-vjeçares u soll gjatë pasdites të së hënës dhe do të prehet në varrezat e qytetit të Korçës.
Miq, familjarë dhe të afërm të viktimës janë duke i dhënë lamtumirën e fundit 36-vjeçares nënë e katër fëmijëve, tre prej të cilëve të mitur, dhe ndodhen në gjendje të rënduar psikologjike, teksa kanë ndaluar kategorikisht praninë e mediave.
Ceremonia mortore pritet të kryhet rreth orës 11:00 të ditës së sotme. Prezent janë familjarët e saj, përfshi edhe fëmijët që gjithashtu kanë shoqëruar trupin e nënës nga Greqia për në Korçë, për të qenë të pranishëm në ceremoninë mortore.
Paralelisht në Greqi po kryhen hetimet ndaj Pandeli Nakolecit, i cili del sot para Gjykatës së Volosit për masë sigurie.
Me një pyetje të thjeshtë, “a nuk mendove për ne?”, vajza e madhe e çiftit u përpoq të zbulonte nga i ati se cila ishte arsyeja që ai vrau nënën e saj. Autori i vrasjes, pas arrestimit të tij, pretendoi se “u ngatërrua” duke besuar se ajo po e tradhtonte.
Fëmijët e çiftit raportojnë se babai i tyre është patologjikisht xheloz dhe se nëna e tyre nuk fliste me burra të tjerë dhe as nuk kishte një lidhje jashtëmartesore.
18-vjeçarja ishte e pranishme në momentin e vrasjes së nënës së saj. Ajo e ka foton e saj në telefon dhe e shikon atë vazhdimisht, ndërsa bërtet nga tërbimi se tani është jetime pasi babai i saj “ka vdekur” për të. Fëmijët e tjerë të çiftit janë gjithashtu në një situatë tragjike, veçanërisht djali i tyre 13-vjeçar, i cili e kapi të atin nga fyti në mënyrë që ta ndalonte të kryente krimin.
Duke parë nënën e tyre duke vrapuar për të shpëtuar nga duart e babait, dy fëmijët e mëdhënj tentuan që ta parandalojnë krimin, por nuk ia dolën.
Çfarë pretendon autori i krimit për vrasjen në Volos?
Siç pohon ai, kur 36-vjeçarja mbeti shtatzënë pak kohë më parë, ajo i tha se fëmija nuk ishte i tiji dhe ai u shkatërrua shumë.
“Isha i tërbuar, humba mendjen, mendja ime u shua kur ajo më tha se fëmija që kishte nuk ishte i imi dhe se do të më dërgonte foto dhe video me partnerin e saj të ri. Dyshimet e mia u konfirmuan. Që nga Pashkët e tutje, filloi e keqja. Një palë e tretë na shkatërroi jetën. Kam keqardhje, mendoj për fëmijët e mi, çfarë do të bëhet me ta, do të doja ta ktheja kohën pas, doja t’i bëja keq vetes”, ka thënë ai.
Megjithatë, familja e 36-vjeçares përshkruan sjellje abuzive dhe se si 40-vjeçari e përdhunonte vazhdimisht në mënyrë që ajo të mbetej shtatzënë dhe të mos divorcohej prej tij.
