Duar të nxira dhe grim për ta mbuluar. Mjeku i Trump tregon se çfarë ka presidenti?

SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u shfaq pa grim të hënën duke zbuluar një mavijosje të zezë në dorën e djathtë ndërsa nënshkruante urdhra ekzekutivë në Zyrën Ovale . Më konkretisht, Trump, ndërsa ishte ulur në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë dhe fliste me gazetarët, mbuloi pjesën e pasme të dorës së djathtë duke vendosur dorën e majtë sipër saj.
Megjithatë, në momente të ndryshme gjatë konferencës për shtyp të së hënës, një mavijosje është e dukshme në pjesën e pasme të dorës së tij. Kjo ishte përsëri e dukshme kur Trump priti homologun e tij të Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, në Zyrën Ovale.
Shenja e zezë dhe blu është mavijosja e fundit që shfaqet në dorën e presidentit 79-vjeçar. Në muajt e fundit, Trump ka pasur një mavijosje të njohur në të njëjtin vend, të cilën herë pas here e mbulon me grim. Shtëpia e Bardhë dhe mjeku i Trump thonë se presidenti është në "gjendje të shkëlqyer shëndetësore" dhe se mavijosja në dorën e tij është rezultat i shtrëngimeve të shpeshta të duarve dhe marrjes së aspirinës.
“Kjo është në përputhje me acarimin e lehtë të indeve të buta nga shtrëngimet e shpeshta të duarve dhe përdorimi i aspirinës, e cila merret si pjesë e një programi standard të parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Ky është një efekt anësor i njohur dhe beninj i terapisë me aspirinë”, tha mjeku i presidentit, Sean Barbabella.
Trump kishte zbuluar së fundmi se ishte diagnostikuar me “pamjaftueshmëri kronike venoze”, që do të thotë se ai ka ënjtje në gjymtyrët e poshtme sepse venat në këmbët e tij nuk po e pompojnë gjakun në mënyrë efektive përsëri në zemër. Megjithatë, kjo diagnozë nuk duket se lidhet me mavijosjet në duart e tij.
Kur u pyet për copën e makijazhit që mbulonte mavijosjen fundjavën e kaluar, sekretarja e shtypit Caroline Levitt tha: “Presidenti Trump është një njeri i popullit dhe takohet dhe shtrëngon duart me më shumë amerikanë çdo ditë se çdo president tjetër në histori. Angazhimi i tij është i palëkundur dhe ai e vërteton këtë çdo ditë.”
Shëndeti fizik dhe mendor i Trump ka qenë një temë e vazhdueshme diskutimi për shumë vite, me shumë njerëz që spekulojnë rreth sëmundjeve nga të cilat ai mund të ketë vuajtur ose vuan aktualisht. Megjithatë, spekulimet dhe thashethemet nxiten gjithashtu nga një ndjenjë mosbesimi publik ndaj Trump dhe shëndetit të tij, pasi presidenti shpesh refuzon të publikojë informacione rreth shëndetit të tij ose e paraqet gabim shëndetin e tij.
