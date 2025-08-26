Përfundojnë punimet, hapet ura e re që lidh Mitrovicën

Ura e Ibrit në Mitrovicën e Veriut është hapur për qarkullim, duke shënuar një moment të rëndësishëm për qytetarët e zonës dhe gjithë Kosovën.
Lajmin e ka konfirmuar ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili publikoi një foto të urës së hapur në rrjetet sociale.
“Të dashur qytetarë të Mitrovicës dhe gjithë Kosovës, urime ura e re!”, shkroi Sveçla, duke e cilësuar këtë zhvillim si një hap drejt normalizimit të jetës në qytet.
Hapja e urës ka një simbolikë të veçantë, pasi për vite të tëra ka qenë e mbyllur dhe e kthyer në pikë tensioni mes komuniteteve të shqiptarëve dhe serbëve në Mitrovicë.
