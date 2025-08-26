Mbi 100 të ftuar në aktivitetin kulturor të OBSH në Pekin, zbulohet iniciativa e re

Mbahet aktiviteti i shkëmbimeve kulturore-njerëzore të OBSh-së
Të hënën u mbajt në Pekin aktiviteti i shkëmbimeve kulturore-njerëzore të OBSh-së, i bashkëorganizuar nga Grupi Mediatik i Kinës (CMG) dhe Sekretariati i OBSh-së Mbi 100 të ftuar nga qarqet politike, kulturore dhe mediatike të vendeve të OBSh-së morën pjesë dhe panë publikimin e arritjeve të shumta bashkëpunuese.
Kryetari i CMG-së Shen Haixiong, vuri në dukje se "harmonia" është një koncept thelbësor i qytetërimit kinez. CMG ka nisur projekte të shumta kulturore vitet e fundit në bashkëpunim me vendet e OBSh-së dhe do të vazhdojë të tregojë histori të zhvillimit inovativ dhe të përcjellë mesazhin e bashkëpunimit fitimprurës për të dyja palët.
Sekretari i Përgjithshëm i OBSh-së, Nurlan Yermekbayev, theksoi se bashkëpunimi kulturor është një fushë kyçe për rritjen e besimit dhe se Sekretariati do të nënshkruajë një dokument bashkëpunimi me CMG-në për të promovuar shkëmbime të rregullta.
Në këtë event, CMG dhe Sekretariati i OBSh-së shkëmbyen dokumente bashkëpunimi, lançuan Mekanizmin e Bashkëpunimit Mediatik të OBSh-së dhe publikuan "Iniciativën e Mekanizmit të Bashkëpunimit".
