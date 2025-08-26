Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni ‘Armed’: Çfarë fshihej brenda BMW-së në Rrugën e Arbërit…
Transmetuar më 26-08-2025, 09:44

Tiranë – Operacioni “Armed”: Arrestohet 38-vjeçari me armë automatike në makinë

Policia e Tiranës ka finalizuar një tjetër goditje ndaj armëmbajtjes pa leje, duke sekuestruar një armë zjarri automatike dhe municion luftarak në kryeqytet.

Si ndodhi operacioni

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, pas informacioneve të marra në rrugë operative, organizuan një kontroll në Rrugën e Arbërit, ku ndaluan një automjet tip BMW. Gjatë kontrollit, në automjetin e drejtuar nga B. B., 38 vjeç, banues në Burrel, u gjetën dhe u sekuestruan një armë automatike dhe municion luftarak.

I riu, i cili më parë ka qenë i dënuar për të njëjtën veprimtari kriminale, u arrestua në flagrancë për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

Sekuestrimet

Policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale:

1 armë zjarri automatike

municion luftarak

automjetin tip BMW me të cilin lëvizte i arrestuari.

Vijon procedura ligjore

Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të zbuluar nëse arma dhe municioni i sekuestruar lidhen me ndonjë aktivitet tjetër kriminal. /noa.al

