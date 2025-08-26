Vijon aktive vatra e zjarrit në fshatin Akërni në Vlorë, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme

VLORË- Vatra e zjarrit në fshatin Akërni në Vlorë vijon ende aktive. Era e fortë ka përhapur me shpejtësi flakët gjatë orëve të natës, ndërsa në orët e para të mëngjesit të sotëm forcat zjarrfikëse dhe të FA-së kanë rinisur punën për shuarjen e zjarrit.
Një ditë më parë në vendngjarje shkuan 4 helikopterë, 2 të Forcave të Armatosura dhe dy të tjerët të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Kryebashkiaku i Vlorës, Ermal Dredha, u shpreh se ka dyshime që vatra e zjarrit të jetë ndezur qëllimisht, ndërsa shtoi se ka një gjatësi prej 2-3 kilometrash.
