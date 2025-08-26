Ancelotti rikthen disa lojtarë te Brazili, por jo Neymarin

BRAZIL – Kthimi i Neymar do të duhet të presë. Carlo Ancelotti zbuloi të hënën listën e lojtarëve që do të përgatiten për dy ndeshje kundër Kilit (4 shtator) dhe Bolivisë (9 shtator), dy ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës 2026 që do të zhvillohen gjatë grumbullimit të shtatorit.
Trajneri i Brazilit ka thirrur nëntë lojtarë të ndryshëm nga lista e tij fillestare, përfshirë Caio Henrique të Monacos dhe ish-lojtarin e Lyon, Lucas Paqueta, të dy që po kthehen në Seleçao pas disa muajsh mungese.
Ashtu si Vinicius Junior, Rodrygo dhe Eder Militao të Madridit, edhe Neymar nuk u thirr pasi pësoi një dëmtim në kofshë në stërvitje, vetëm pesë ditë para se të shpallej lista.
"Ka lojtarë të rinj në këtë skuadër të dytë. Neymar nuk është pjesë e saj, ai pati një problem të vogël javën e kaluar", shpjegoi Ancelotti. "Por nuk kemi nevojë ta testojmë Neymarin; të gjithë e njohin Neymarin: stafi, ekipi kombëtar, tifozët brazilianë. Ashtu si të gjithë të tjerët, Neymar duhet të jetë në gjendje të mirë fizike për të ndihmuar ekipin kombëtar të bëjë mirë në Kupën e Botës."
Mbrojtësi qendror i Lille, Alexsandro, është rikthyer në fushë pas një debutimi bindës në qershor gjatë kampit të parë stërvitor të Ancelottit. Ai mund të luajë përsëri përkrah kapitenit të PSG-së, Marquinhos.
Lista e Brazilit për grumbullimin e shtatorit
Portierë: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
Mbrojtës: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zénith), Fabricio Bruno (Cruzeelsenhosal), (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
Mesfushorë: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham)
Sulmues: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénith), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).
