Liverpooli fiton falë një 16-vjeçari ndaj Newcastle!

ANGLI – Një ndeshje dramatike u zhvillua në “St James’ Park”, ku Liverpool arriti të triumfojë 3-2 ndaj Newcastle Utd, falë një goli vendimtar të të riut Rio Ngumohas në minutat shtesë. Minutat e para ishin të tensionuara, me Newcastle dhe Liverpool, që po luftojnë për Alexandre Isak.
Liverpool nisi më mirë takimin, duke kaluar në avantazh në minutën e 35-të me një goditje të fuqishme nga distanca e Ryan Gravenberch, e cila përfundoi në qoshen e poshtme të portës, duke lënë portierin Nick Pope pa mundësi reagimi. Para fundit të pjesës së parë, Anthony Gordon i Newcastle provon një ndërhyrje të rrezikshme, që fillimisht u ndëshkua me karton të verdhë, por VAR e shndërroi në karton të kuq direkt, duke lënë skuadrën e tij me një lojtar më pak.
Në pjesën e dytë, Liverpooli arriti të dyfishojë avantazhin në 2-0 në minutën e 46-të, me një pasim të mprehtë nga Cody Gakpo për Hugo Ekitike, i cili shënoi me një goditje të ulët nga kufiri i zonës, duke lënë portierin pa reagim. Bruno Guimaraes ngushtoi rezultatin për Newcastle në minutën e 57-të pas një asistimi perfekt të Valentino Livramento për 2-1. Në minutën e 88-të, William Osula barazoi rezultatin për Newcastle pas një pasimi të gjatë që kaloi mbrojtjen e Liverpoolit.
Gjyqtari dha 11 minuta shtesë, dhe në minutat e fundit, Rio Ngumohas shënoi golin vendimtar pas një aksioni model, duke i dhënë Liverpoolit fitoren 3-2 dhe tre pikët e vlefshme në një përballje të jashtëzakonshme në Ligën Premier.
Ndeshja u karakterizua nga momente të tensionuara, përfshirë kartonë të verdhë dhe lëndime, ndërsa të dyja skuadrat treguan intensitet dhe vendosmëri për të kërkuar fitoren deri në sekondat e fundit. Kjo fitore i jep Liverpoolit një fillim të shkëlqyer të sezonit me dy fitore, ndërsa Newcastle mbetet me një barazim, nga dy përballjet e para të sezonit.
