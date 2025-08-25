Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Netanyahu kërkon falje: Sulmi vdekjeprurës në spitalin e Gazës ishte një aksident tragjik
Transmetuar më 25-08-2025, 20:44

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u shfaq për të kërkuar falje për sulmet e ushtrisë në Spitalin Nasser në Khan Younis në Gaza këtë mëngjes, të cilat vranë 20 palestinezë, përfshirë pesë gazetarë.

Ndërsa dënimi ndërkombëtar i sulmit përshkallëzohet, zyra e Benjamin Netanyahut në një deklaratë shpreh “trishtim të thellë” për “aksidentin tragjik” siç e karakterizon atë, ndërsa deklaron se një hetim i plotë është duke u zhvilluar.

“Izraeli shpreh keqardhje të thellë për aksidentin tragjik që ndodhi sot në Spitalin Nasser në Gaza. Izraeli vlerëson punën e gazetarëve, personelit mjekësor dhe të gjithë civilëve. Autoritetet ushtarake po kryejnë një hetim të plotë”, thuhet në një deklaratë në anglisht të postuar në llogarinë e kryeministrit izraelit në X.

“Lufta jonë është kundër terroristëve të Hamasit. Synimet tona të drejta janë mposhtja e Hamasit dhe kthimi i pengjeve tona në shtëpitë e tyre”, shtoi ai në deklaratë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...