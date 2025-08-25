Flet burri që vrau Marjola Nakolecin: Dikush hyri mes nesh. Humbi një fëmijë e më tha se kemi bashkë

GREQI- Autori i vrasjes së Marjola Nakolecit ka dhënë detaje të reja rreth shkaqeve që sipas tij i errësuan sytë për të kryer një akt aq të rëndë. Pandeli Nakoleci është shprehur se ai e donte bashkëshorten e tij dhe se nuk donte ta lëndonte thjesht kishte qëllim ta trembte.
Sipas tij persona të tretë shkatërruan marrëdhënien e tyre gjë e cila e bëri që ai të humbte mendjen dhe të ndërmerrte një akt të tillë. Ai ka ngritur akuza se gruaja e tradhëtonte dhe se ajo i ka dërguar foto dhe video me partnerin e ri. 40-vjeçari ka deklaruar se 36-vjeçarja kishte hummbur një fëmijë i cili sipas tij nuk ishte i tij, fakt që i ishre pohuar edhe nga shqiptarja.
"E doja shumë gruan time, në mënyrë patologjike. Nuk kisha planifikuar ta vrisja ose ta lëndoja, doja vetëm ta trembja me atë. U çmenda, humba mendjen, mendja ime u shua kur ajo më tha se fëmija që kishte humbur nuk ishte i imi dhe se do të më dërgonte foto dhe video me partnerin e saj të ri. Dyshimet e mia u konfirmuan. Që nga Pashkët e tutje, filloi e keqja. Një palë e tretë na shkatërroi jetën," tha ai.
Motra e Marjola Nakoleci ka hedhur akuza ndaj kunatit të saj se ai kishte abuzuar me 36-vjeçaren gjatë martesë. Sipas saj motra e saj duroi dhunë fizike dhe seksuale. Ajo shtoi se bashkëshorti i saj e përdhunonte dhe e linte shtatzënë, me qëllim që ta mbante robëreshë e të mos divorcohej. Motra e viktimës zbuloi se familja dinte për abuzimin, por nuk paraqiti asnjëherë denoncim tek autoritetet.
Pas vrasjes së 36-vjeçares autori u fsheh për më shumë se 24 orë, duke u përpjekur t’i shpëtojë arrestimit. Por ditën e djeshme, ai u gjet i fshehur në barin e një parcele toke, rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, në një parking të vjetër. Dëshmitarë okularë dhe fqinjë raportuan se gjatë arrestimit ai po i bërtiste policisë se e kishte vrarë gruan e tij sepse ajo po e tradhtonte.
40-vjeçari mbante veshur rroba të ndryshme nga ato që mbante veshur gjatë vrasjes, të cilat dyshohet se i ka gjetur në kazanët e plehrave. Ndërkohë, as telefon celular dhe as thikë nuk iu gjet me vete.
