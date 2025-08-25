Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I fshihnin nëpër male/ Vidhnin turistët në Mykonos, arrestohen grabitësit shqiptarë në Greqi!
Transmetuar më 25-08-2025, 15:55

Katër shqiptarë janë arrestuar në Greqi pasi akuzohen se janë autorë të disa vjedhjeve në ishullin e Mykonos.

Sipas shtypit grek, 4 shqiptarët grabisnin banesat e turistëve në lagje të ndryshme të Mykonosit. Nga përllogaritjet e autoriteteve greke, ata kishin marrë sende me vlerë rreth 138 mijë Euro. Banda e grabitësve shqiptarë u identifikua falë pamjeve nga kamerat e sigurisë të banesave, teksa rezultoi se ata kanë kryer 10 vjedhje dhe 3 tentativa në periudhën 6-20 gusht.

Banda godiste shtëpitë dhe akomodimet e turistëve gjatë natës. Ata përdornin furgona që i merrnin me qira për të shkuar te objektivi i tyre, thyenin dritaret dhe dyert, hynin në brendësi të banesave dhe merrnin para, bizhuteri, rroba, këpucë dhe aksesorë të shtrenjtë.

Një pjesë të mallrave të vjedhura i fshihnin nëpër shkëmbinj, vende që i përdornin përkohësisht për të lënë sendet. Ndërsa në vendin ku ata qëndronin vetë, policia gjeti disa sende të vjedhura, 3395 euro, franga zvicerane, 4 celularë, etj. Disa mallra të vjedhura ju kthyen pronarëve.

