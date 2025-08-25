Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Jam shoferi i kancelares së SPAK’! Kërcënoi inspektorët e IMT-së duke mashtruar, arrestohet një person në Tiranë
Transmetuar më 25-08-2025, 14:32

Policia e Tiranës ka arrestuar një persona në Tiranë, i cili hiqej si shofer i kancelares së Prokurorisë së Posaçme.

Shtetasi i arrestuar me inicialet R.I. kishte ndërtuar pa leje një banesë.

Kur i kanë shkuar inspektorët e IMT-së për verifikimin e dokumentacionit, ai i ka kërcënuar duke iu thënë se punonte si shofer i kancelares së SPAK.

Pas kryerjes së verifikimeve, ka rezultuar se R.I. nuk ka punuar asnjëherë në SPAK.

Pas konstatimit të objektit pa leje IMT-ja ka referuar rastin në organet ligjzbatuese për verime të tjera hetimore.

