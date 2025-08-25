Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 25 gusht 2025

Pas një periudhe të ngarkuar me tensione dhe vendime të vështira, qielli astrologjik i kësaj të hëne sjell ndryshime të dukshme për shumë shenja. Venusi nis një tranzit të ri dhe ky pozicion hap shtigje për përmirësim në marrëdhënie, rikuperim emocional dhe mundësi për takime të rëndësishme. Gjithashtu, ndikimi i Jupiterit mbetet vendimtar për ata që kërkojnë guximin të nisin projekte të reja apo të përqafojnë një stil tjetër jetese.
Shumë shenja sot ndjejnë energjinë e rikthyer dhe dëshirën për të hequr qafe peshat e së shkuarës. Në dashuri disa lidhje gjejnë rrugë të reja pajtimi, ndërsa të tjerë hapen ndaj mundësive që deri dje i shmangnin. Në punë, intuita bëhet aleate e fortë: planet afatgjata marrin formë dhe idetë krijuese mund të sjellin fryte të dukshme.
Kjo është një ditë ku zgjedhjet personale marrin peshë të madhe: qartësia, vendosmëria dhe dëshira për të jetuar më në përputhje me veten janë fjalët kyçe të këtij 25 gushti. Për disa shenja, fillon një periudhë e re që do të zgjasë në javët e ardhshme.
Dashi
Sot Venusi nis një tranzit interesant që sjell një mundësi të re: rikthimin e harmonisë në dashuri. Mund të jetë një takim i ri për ata që janë beqarë, ose një afrim për ata që në gusht kanë ndjerë distancë nga personi i zemrës, për arsye të ndryshme. Nostalgjia që të ka shoqëruar javët e fundit i lë vend ndjenjave të reja dhe më të gjalla. Nëse muajt e fundit ke marrë vendime të rëndësishme duke ndryshuar grup, rol ose program, tani mendimi yt i vetëm është të ndërtosh më mirë dhe të përgatitesh për javët që vijnë.
Reflektim: Ky tranzit i Venusit sjell energji të freskët dhe të dobishme. Nostalgjia që të pengonte deri tani fillon të zbehet dhe vendin e saj e zë dëshira për të jetuar më lehtë emocionet. Ata që kanë marrë vendime të guximshme, duke ndryshuar drejtimin e jetës së tyre, tani ndihen më të lirë për të përqafuar përvoja të reja. Afërsia dhe emocionet e ndara bëhen prioritet, ndërsa të shkuarën e lë pas.
Demi
Energjia sot është e mirë, por në dashuri mund të kthehen disa dyshime ose tensione, sidomos nëse kërkon përgjigje të qarta nga partneri. Mendimet e tua janë të mbushura më shumë me çështje pune dhe financash. Shumë të lindur të kësaj shenje, që në fillim të muajit, janë ndjerë të dëmtuar ekonomikisht ose kanë pasur vonesa në të ardhura. Kjo gjendje të bën të kuptosh sa e rëndësishme është mbështetja e njeriut të duhur pranë teje. Kujdes që këto shqetësime të mos reflektohen te marrëdhëniet e zemrës.
Reflektim: Ke shumë forcë, por dashuria mbetet një terren delikat. Ekonomia dhe puna marrin vëmendjen tënde, duke lënë në plan të dytë emocionet. Kujdes me kokëfortësinë dhe mos i përziej problemet profesionale me marrëdhëniet personale. Një sqarim i sinqertë me partnerin ose familjen mund të sjellë qetësi. Energjia mbetet e lartë, por zgjedhja e fjalëve dhe mënyra e veprimit është çelësi për të shmangur konfliktet e panevojshme.
Binjakët
Energjia rikthehet dhe Venusi bëhet mik i yti. Në dashuri, pse të ikësh kur ndjenja të ndjek? Nëse ke një marrëdhënie, forcoje. Për ata që bashkëjetojnë, është moment i mirë për hapa të rëndësishëm si martesë ose një fëmijë. Edhe marrëdhëniet më “part-time” mund të japin emocione të veçanta deri në vjeshtë. Ky është momenti për të rifituar hapësirat emocionale dhe për t’u marrë më seriozisht me projektet që kishe lënë pezull. Motoja jote është: bëj më pak, por bëj më mirë.
Reflektim: Venusi sjell një frymë pozitive që prek jetën sentimentale dhe e bën më të lehtë afrimin me njerëzit që do. Marrëdhëniet ekzistuese forcohen, ndërsa për beqarët hapet një periudhë e favorshme për njohje të reja. Edhe dashuritë më joformale sjellin kënaqësi. Kreativiteti dhe dëshira për të rikthyer projekte të lëna pas dore rriten, ndërsa energjia e rikuperuar ndihmon që të rifillosh me më shumë vendosmëri.
Gaforrja
Veprimet e tua kanë më shumë peshë në këtë periudhë. Ke një mbrojtje të fortë astrologjike falë Jupiterit në shenjë, që të favorizon në ndryshime të rëndësishme, madje edhe në jetën private. Kjo të bën të përballesh me botën dhe punën me më shumë hapje, duke lënë pas mendimet e zymta. Zgjedhje të mëdha janë para teje, gati të ridizenjojnë të ardhmen tënde. Jupiteri të jep forcë për të marrë hapa të guximshëm si dashuria, martesa ose bashkëjetesa.
Reflektim: Ndihesh më realist dhe më i gatshëm për të përballuar sfida. Kreativiteti yt gjen më shumë hapësirë, ndërsa vendimet që po merr tani do të kenë peshë të madhe në të ardhmen. Jupiteri funksionon si katalizator, duke e bërë më të lehtë të pranosh ndryshime të rëndësishme dhe të ndërtosh me guxim. Mos u mbyll në pasiguritë e tua, përballu me besim: ky është momenti yt për të çuar përpara dëshirat e tua më të rëndësishme.
Luani
Veprimet e tua janë të mbrojtura nga një ndikim i fortë astrologjik. Jupiteri në shenjë favorizon ndryshime të mëdha, sidomos në jetën private. Ndihesh i motivuar të përballesh me sfida të reja dhe të mos mbetesh peng i mendimeve të zymta. Para teje shfaqen zgjedhje të mëdha që mund të përcaktojnë rrugën e ardhshme. Jupiteri të nxit të pranosh dashurinë, bashkëjetesën ose vendime të rëndësishme për jetën personale.
Reflektim: Është periudha për të lënë pas pasiguritë dhe për të vepruar me më shumë vendosmëri. Kreativiteti yt është i favorizuar dhe vendimet që po merr kanë një ndikim të madh në të ardhmen. Kjo fazë të jep një mbrojtje të veçantë, duke të lejuar të marrësh vendime që të afrojnë më pranë qëllimeve dhe dëshirave të tua. Mos u mbyll në vetvete, por përdor këtë mbështetje për të ndërtuar një të ardhme më të qartë.
Virgjëresha
Ndien nevojën të lirohesh nga disa pesha dhe të reflektosh mbi vendime të rëndësishme që të presin. Këto ditë, më shumë se zakonisht, mund të preferosh qetësinë dhe vetminë. Mendja punon pa pushim nën ndikimin e Mërkurit, por Venusi i kësaj periudhe të ndihmon të rifillosh dialogun me persona që më parë i kishe larguar. Një horizont i ri hapet përpara teje, duke të ftuar në iniciativa të këndshme pa konflikt.
Reflektim: Kjo javë të shtyn të reflektosh dhe të kërkosh qartësi, por edhe të rivendosësh dialog me ata që dikur i kishe lënë mënjanë. Dëshira për të lënë pas ngarkesat rritet dhe mund të sjellë vendime të reja për punën ose marrëdhëniet. Mos nxit konfliktet, por lër që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Është koha për të përdorur logjikën dhe për të vlerësuar me kujdes çdo hap, sidomos kur bëhet fjalë për ndryshime në grup ose rol.
Peshorja
Ndien brenda vetes një siguri që të lejon të përballesh me jetën me më shumë qetësi. Ke kaluar një sfidë dhe tani afrohesh me mundësi të reja. Ata që ke pranë kërkojnë jo vetëm dashuri, por edhe mbështetje, të vetëdijshëm se në javët e fundit të gushtit ke përballuar situata të vështira. Venusi, tashmë sërish i favorshëm, hap rrugën për një shtator të mbushur me mundësi. Kjo periudhë është e vlefshme për të shikuar më thellë brenda vetes dhe për të zbuluar thesare të fshehura, jo vetëm në dashuri, por edhe në punë. Çdo nismë që nis mund të të pasurojë si shpirtërisht, ashtu edhe materialisht, duke ushqyer vetëbesimin dhe ndjenjën e kënaqësisë personale.
Reflektim: Po hyn në një fazë force dhe stabiliteti. Venusi i kthyer në pozicion të favorshëm e bën muajin shtator terren të begatë për ambiciet e tua. Nëse gjen kohë të eksplorosh dëshirat e tua të brendshme, do të zbulosh resurse që më parë i ke nënvlerësuar. Dashuria dhe puna ndërlidhen, duke sjellë mundësi të reja dhe reflektime të thella. Çdo zgjedhje që bën tani ndërton baza të forta për të ardhmen, duke të afruar me njerëz që vlerësojnë autenticitetin tënd.
Akrepi
Largohu nga tensionet e javës së kaluar dhe përqendrohu te gjërat që të janë më për zemër. Dikush duket se ende do të testojë vendosmërinë tënde, sidomos në fushën financiare, ku disa marrëveshje vonojnë të konkretizohen. Ke nevojë të rigjesh një ekuilibër të humbur dhe, me ndihmën e Jupiterit dhe Hënës, sot ke forcën e brendshme për të përballuar kontrastet dhe për të rihapur biseda për marrëveshje apo kontrata. Në dashuri, megjithatë, ndjen një dozë pasigurie: tranziti i ri i Venusit krijon distancë emocionale që të nxit të reflektosh mbi vlerën e lidhjeve dhe çfarë dëshiron vërtet.
Reflektim: Energjia e sotme të ndihmon të përballosh me kthjelltësi presionet dhe pengesat, sidomos në fushën profesionale e financiare. Megjithatë, dashuria mbetet e turbullt: ndoshta kërkon diçka ndryshe, më të thellë ose më të sinqertë. Disa kontrata apo marrëveshje mund të kthehen në terren përplasjeje, ndaj hapja ndaj mundësive të reja është opsioni më i mirë. Kujdes që të mos ngelesh i mbërthyer në konflikte të kota, sepse je në gjendje të ndërtosh një ekuilibër të ri.
Shigjetari
Dashuria rifiton terren. Venusi bëhet sërish i favorshëm dhe sjell frymë pozitive, sidomos për ata që kanë kaluar një debat apo keqkuptim në javët e fundit. Tensionet kalimtare lënë vend për qetësi të re. Qielli bëhet më romantik, duke sjellë mundësi intriguese për takime. Edhe ata që kishin mbyllur zemrën e ndiejnë sërish dëshirën për ta hapur, duke lejuar që ëmbëlsia dhe pasioni të ndriçojnë ditët.
Reflektim: Kjo është një periudhë rilindjeje në ndjenja. Venusi premton përmirësime si për beqarët, ashtu edhe për ata që duan të ringjallin një lidhje ekzistuese. Pas një korriku jo shumë të lumtur, tani fryn një erë e re dhe dashuria bëhet përsëri bosht i jetës. Kjo është një kohë kur optimizmi yt natyral të shtyn të besosh se çdo gjë e mirë është e mundur dhe, sidomos, se lidhjet e sinqerta ia vlejnë të gjitha sfidat.
Bricjapi
Rruga hapet për iniciativa të mëdha, edhe pse ndjen nevojën të heqësh nga vetja një barrë që e ke mbajtur prej kohësh. Nëse drejton një aktivitet apo ke përgjegjësi, mund të ndihesh i zhgënjyer nga ata që nuk të kanë mbështetur siç prisje. Tani është momenti të rivlerësosh se cilët njerëz meriton t’i kesh pranë. Dashuria bëhet më e gjallë falë Venusit që nuk është më në opozitë: ka hapësirë për falje, heqje dorë nga inatet dhe plane të reja për të ardhmen.
Reflektim: Streset e akumuluara nga përgjegjësitë kanë qenë të mëdha. Tani është koha të vendosësh qetësinë si prioritet dhe të zgjedhësh me kujdes se cilët njerëz e meritojnë besimin tënd. Venusi të ndihmon të lirohesh nga e shkuara dhe të fokusohesh te projektet që të sjellin siguri dhe kënaqësi. Është momenti për të ndërtuar një ambient më të lehtë dhe për të rikthyer entuziazmin në marrëdhënie.
Ujori
Tranziti i gjatë i Mërkurit në opozitë ka krijuar vështirësi financiare dhe burokratike. Kontrollo faturat, dokumentet dhe detyrimet: mund të kesh lënë diçka pezull. Kjo kërkon kujdes edhe pse burokracia shpesh të lodh. Në dashuri, çiftet e vjetra ndihen të lodhura nga Venusi në opozitë dhe kanë nevojë për më shumë mirëkuptim. Lidhjet e reja hyjnë në fazë testimi.
Reflektim: Ky është momenti për të vënë rregull në çështje praktike dhe për të shmangur konfuzionin financiar ose ligjor. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë të shmangen pakënaqësitë. Hëna të jep mundësinë për të rikthyer dialogun dhe për të rifituar pak nga ajo ndjesi afërsie që të ka munguar. Përqendrohu te komunikimi dhe transparenca: kjo është mënyra për të dalë nga kjo periudhë e turbullt.
Peshqit
Me Jupiterin në krah ke mundësi të arrish shumë. Edhe pse tensionet e nisura që nga e premtja ende ndihen, sot është e rëndësishme të rifitosh qartësi dhe energji. Ditët e fundit kanë sjellë polemika, shpesh të nxitura prej teje për të testuar sinqeritetin e të dashurve. Tani është momenti të shikosh përpara dhe të përqafosh rrugë të reja që vjeshta do t’i bëjë edhe më intriguese. Mbrëmja sjell pak lodhje dhe vështirësi në gjumë për shkak të opozitës së Diellit dhe Hënës.
Reflektim: Jupiteri të jep guxim dhe vendosmëri për të ecur përpara. Ke lënë pas një korrik me zhgënjime dhe tani po ndjen forcën për të rinisur. Në dashuri është e nevojshme më shumë mirëkuptim: shpesh i teston të tjerët vetëm për të parë reagimet e tyre. Kjo periudhë sjell rikuperim psikofizik dhe dëshirë për ndryshime që do të ndikojnë në çdo aspekt të jetës. Vjeshta premton protagonizëm dhe shpërblim për intuitën tënde krijuese. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd