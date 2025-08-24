Motra e 36-vjeçares së vrarë nga bashkëshorti në Greqi zbulon detaje tronditëse: E linte shtatzënë që të mos divorcoheshin!

GREQI- Detaje të reja tronditëse janë zbardhur nga dëshmia e motres së 36-vjeçares shqiptare e cila u vra na bashkëshorti i saj në hyrje të pallatit ku banonin në Volos. Motra e Marjola Nakoleci ka hedhur akuza ndaj kunatit të saj se ai kishte abuzuar me 36-vjeçaren gjatë martesë. Sipas saj motra e saj duroi dhunë fizike dhe seksuale. Ajo shtoi se bashkëshorti i saj e përdhunonte dhe e linte shtatzënë, me qëllim që ta mbante robëreshë e të mos divorcohej.
"Ajo shkonte dhe bënte aborte shpesh", tha ajo, duke theksuar se 40-vjeçari e kërcënoi se nëse divorcohej prej tij, ai do të bënte më keq.
Sipas saj, çifti u takua në moshë të re. Ajo theksoi se sjellja e burrit ndryshoi në mënyrë dramatike kur ata patën fëmijë.
"Kur ai pati fëmijë, ai ndryshoi. Ai u bë abuziv, e rrihte", tha motra e 36-vjeçares, duke folur për mediat greke. Motra e viktimës zbuloi se familja dinte për abuzimin, por nuk paraqiti asnjëherë denoncim tek autoritetet.
"Për shumë vite nuk folëm dhe është faji ynë. Sepse i thoja motrës sime të divorcohej, por ajo kishte frikë. Bëra gjithçka që munda për ta ndihmuar, me para, por ajo nuk mundi të përballonte", tha ajo.
"Ai u thoshte fëmijëve ‘qëndroni larg, mbylleni gojën’ dhe e rrihte para tyre", shtoi motra e 36-vjeçarit.
Pas vrasjes së 36-vjeçares autori u fsheh për më shumë se 24 orë, duke u përpjekur t’i shpëtojë arrestimit. Por ditën e djeshme, ai u gjet i fshehur në barin e një parcele toke, rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, në një parking të vjetër. Dëshmitarë okularë dhe fqinjë raportuan se gjatë arrestimit ai po i bërtiste policisë se e kishte vrarë gruan e tij sepse ajo po e tradhtonte.
"I bëra mirë. Ajo e meritonte këtë. Nuk pendohem për asgjë", dyshohet se ishin fjalët e para të vrasësit 40-vjeçar.
40-vjeçari mbante veshur rroba të ndryshme nga ato që mbante veshur gjatë vrasjes, të cilat dyshohet se i ka gjetur në kazanët e plehrave. Ndërkohë, as telefon celular dhe as thikë nuk iu gjet me vete. Nesër pritet të kryhet autopsia-autopsia e 36-vjeçares nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore i Selanikut, ku trupi i saj është transferuar tashmë.
