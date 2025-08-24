Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Turqia goditet nga dy tërmete të njëpasnjëshme. Magnitudat dhe epiqendrat
Transmetuar më 24-08-2025, 23:07

TURQI- Një tërmet me magnitudë 4.8 rihter goditi Turqinë perëndimore, në rajonin më të gjerë të Balikesirit. Tërmeti u ndje të dielën në mbrëmje në orën 21:58. Sipas Qendrës Sizmologjike Euro-Mesdhetare, epiqendra ishte 55 kilometra në juglindje të Balikesirit dhe thellësia fokale ishte 7 kilometra.

Vetëm 16 minuta më vonë, një tërmet me magnitudë 4.5 Rihter ndodhi pothuajse në të njëjtin vend, 58 kilometra në juglindje të Balikesirit. Thellësia fokale ishte 11 kilometra. Më 11 gusht, një tërmet me magnitudë 6.1 Rihter ndodhi në Turqinë lindore .

