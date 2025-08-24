Të dhënat po ngarkohen...
Tmerri i së djelës mbrëma nuk ka fund! Kishte shkuar me pushime 15-vjeçarja nga Tirana gjendet e vetëva’rur në Sarandë
Transmetuar më 24-08-2025, 22:22
Një vajzë 15-vjeçare është gjetur e pajetë mbrëmjen e sotme në Sarandë.
Sipas informacioneve paraprake, vajza kishte shkuar për pushime nga Tirana te të afërmit e saj në fshatin Çukë të Sarandës.
Ajo është gjetur e varur, në rrethana ende të paqarta, ndërsa dyshohet se mund të ketë kryer vetëvrasje.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë.
