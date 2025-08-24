Lavrov: Gjermania dhe Turqia të veprojnë si garantues të sigurisë së Ukrainës! Duhet të jetë neutrale dhe të mos zotërojnë armë bërthamore

SHBA- Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov ka zhvilluar së fundmi një intervistë për mediat amerikane ku ka folur në lidhje me marrëveshjen që po tentohet prej kohësh të negociohet për përfundimin e luftës 3-vjeçare në Ukrainë. Lavrov në një intervistë në emisionin "Meet the Press" të NBC Neës u shpreh se një grup vendesh, përfshirë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara duhet të jenë garantues të sigurisë së Ukrainës.
Ai shtoi se presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij, Donald Trump kanë diskutuar çështjen e garancive të sigurisë për Ukrainën. Lavrov theksoi se Putini kishte ngritur çështjen e bisedimeve të dështuara të Stambollit 2022.
Në këto bisedime, Rusia dhe Ukraina diskutuan neutralitetin e përhershëm të Ukrainës në këmbim të garancive të sigurisë nga pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (Britania, Franca, Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Rusia), si dhe vende të tjera, sipas një kopjeje të draft-marrëveshjes të parë nga Reuters në vitin 2022.
Lavrov tha gjithashtu se një grup që do të përfshinte anëtarë të Këshillit të Sigurimit do të duhej të garantonte sigurinë e Ukrainës. Grupi mund të përfshijë gjithashtu Gjermaninë, Turqinë dhe vende të tjera.
"Garantuesit do të garantojnë sigurinë e Ukrainës, e cila duhet të jetë neutrale, të mos jetë e lidhur me asnjë bllok ushtarak dhe të mos zotërojë armë bërthamore", tha Lavrov.
