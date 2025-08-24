Publikohen pamjet e frikshme të aksidentit në Moto GP! Video

HUNGARI – MotoGP ka publikuar pamjet tronditëse nga një incident i ndodhur gjatë kualifikimeve të Çmimit të Madh të Hungarisë, ku një operator kamere për pak sa nuk u godit nga motori i Pedro Acostas, pasi ai doli nga pista.
Ky moment dramatik ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë në pistën Balaton Park, e cila këtë fundjavë priti për herë të parë një garë MotoGP që nga viti 1992.
Megjithëse janë ndërmarrë masa të reja sigurie për rikthimin e këtij eventi prestigjioz, incidenti i Acostas ka nxjerrë në pah problemet në kthesën me shpejtësi të lartë, ku ndodhën disa aksidente gjatë kualifikimeve.
Sipas 7 News, pikërisht kjo kthesë mbetet një pikë e nxehtë për debat, pasi shumë pilotë humbën kontrollin në atë pjesë të pistës, përfshirë edhe Acostan.
