Përfshihet nga flakët makina në Gjirokastër, zjarrfikësit shuajnë flakët, shkrumbohet mjeti
Transmetuar më 24-08-2025, 18:17

GJIROKASTËR- Një automjet është përfshirë nga flakët pasditen e sotme pranë fshatit Dhoksat teksa po udhëtonte në drejtim të Gjirokastrës. Mjeti u përfshi nga flakët me shpejtësi teksa ishte në lëvizjae.

Sipas shoferit mjeti sapo u përfshi nga flakët, ato u përhapën me shpejtësi. Zjarrëfikëset ndërhynë menjëherë por flakët e shkrumbuan mjetin tip Ford. Fatmirësisht shoferi nuk ka marrë lëndime nga flakët pasi ka arritur të dalë në kohë nga mjetit. nga zjarri ka vetëm dëme materiale.

