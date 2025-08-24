Përfshihet nga flakët makina në Gjirokastër, zjarrfikësit shuajnë flakët, shkrumbohet mjeti

GJIROKASTËR- Një automjet është përfshirë nga flakët pasditen e sotme pranë fshatit Dhoksat teksa po udhëtonte në drejtim të Gjirokastrës. Mjeti u përfshi nga flakët me shpejtësi teksa ishte në lëvizjae.
Sipas shoferit mjeti sapo u përfshi nga flakët, ato u përhapën me shpejtësi. Zjarrëfikëset ndërhynë menjëherë por flakët e shkrumbuan mjetin tip Ford. Fatmirësisht shoferi nuk ka marrë lëndime nga flakët pasi ka arritur të dalë në kohë nga mjetit. nga zjarri ka vetëm dëme materiale.
