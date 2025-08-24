Më pak është si më shumë: Rikthimi “i nxehtë” i stringut – Një betejë për vetë-shprehje
Nga pasarelat e modës deri te plazhet më të izoluara, stringu është kudo. Rikthimi i tij përbën kapitullin më “të nxehtë” në historinë e gjatë të rrobave të banjës, duke reflektuar ndryshimet e shoqërisë mbi trupin dhe vetëbesimin.
Nga tabu në trend global
Dikur i konsideruar i diskutueshëm dhe privilegj i yjeve, sot bikini-string ka bërë rikthim të fuqishëm – jo thjesht si një modë kalimtare, por si fenomen që nxit debate mbi modën, vetëbesimin dhe qëndrimin ndaj trupit të gruas. Ai nuk kufizohet më vetëm në plazhet e Brazilit apo në reality show si Love Island, por shfaqet në pishina publike, spa dhe plazhe anembanë botës.
Kjo rritje është e dukshme edhe në tregti: një kërkim për bikini-string në ASOS jep mbi 180 rezultate, ndërsa gjigantë të “fast fashion” si H&M, Calzedonia dhe Zara i kanë futur në koleksionet e tyre. Modele dhe artiste si Simone Biles, Heidi Klum, Sofia Vergara dhe Dua Lipa kanë kontribuar në popullaritetin e trendit.
Nga pasiguria tek vetëbesimi
Për shumë vajza, si 29-vjeçarja Viktoria, veshja e një stringu ishte fillimisht stresuese. Por për të, magjia ishte mungesa e shenjave të forta të nxirjes dhe komoditeti: “E pashë gjithkund dhe thashë: është thjesht një vithe, pse të mos e vesh edhe unë?”, thotë ajo.
Kjo filozofi përmbledhet nga slogani “më pak është më shumë”, i shpallur që në vitin 2023 nga New York Times si shenjë e një epoke të re të vetëdijes për trupin dhe të drejtës për ta shprehur atë si të duash.
Gjenerata Z dhe përfshirja
Sipas studiuesve të modës, sidomos Gen Z nuk kufizohet më te rrobat “që të bëjnë të dukesh mirë” – një term që ka humbur peshën e dikurshme. Bikini-string nuk është më vetëm për një trup të caktuar: ai prodhohet në mënyra përfshirëse, duke reflektuar diversitetin dhe body positivity.
“Gratë e të gjitha formave dhe madhësive zgjedhin prerje më të guximshme me besim të plotë,” – thotë dizajnerja britanike Aliya Wilkinson, duke e përshkruar si pjesë të një kulture të re të vetë-shprehjes.
Rrënjë erotike dhe obsesioni me vithet
Ekspertët lidhin popullaritetin e stringut me obsesionin perëndimor për vithet. Sociologia Roberta Sassatelli shpjegon se kjo pjesë e trupit perceptohet si shumë erotike, pasi lidhet vetëm me kënaqësinë, jo me riprodhimin. Prandaj moda gjen mënyra ta theksojë gjithnjë e më shumë – qoftë me bikini, qoftë me kirurgji estetike si Brazilian Butt Lift, apo me ushtrime obsesive për “vithe perfekte”.
Kjo tendencë shoqërohet edhe me një “pornografizim” të kulturës, sipas historianëve të modës. Stringu i sotëm e ka prejardhjen nga stili i filmave për të rritur, që më vonë u përvetësua pa vetëdije nga moda masive dhe reality show si Love Island.
Nga antikiteti tek ndalimet moderne
Ndërsa sot lidhet kryesisht me gratë, forma më e hershme e stringut ishte perizoma antike, e përdorur nga burrat. Stringu modern daton në vitin 1939, kur kryebashkiaku i Nju Jorkut kërkoi që balerinat e ekspozitës botërore të mos shfaqeshin nudo.
Në vitin 1974, dizajneri Rudi Gernreich krijoi bikini-stringun si sfidë ndaj ndalimit të zhveshjes publike në Los Anxhelos. Prej atëherë, ai ka kaluar periudha ndalimesh dhe rikthimesh, duke u bërë simbol i emancipimit, por edhe i debatit mbi moralin dhe trupin në hapësira publike.
Sot, stringu nuk është thjesht modë, por një metaforë e lirisë së trupit dhe të drejtës për vetë-shprehje, duke reflektuar tensionin mes intimitetit dhe shfaqjes publike, mes traditës dhe guximit modern. /noa.al
