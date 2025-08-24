Iliman Ndiaye bën histori!

Sulmuesi i Evertonit shënoi golin e parë në shtëpinë e re të ekipit anglez, por duhet theksuar se ai kishte shënuar edhe të fundit, në Goodison Park
Evertoni ishte i shkëlqyer në ndeshjen kundër Brightonit dhe “ëmbëlsirat” ia arritën qëllimit, pasi arritën të triumfonin 2-0.
Fakti i rëndësishëm i kësaj ndeshjeje të veçantë, sigurisht, ka të bëjë me atë se ishte ndeshja e parë e Premier League që ekipi i portit luajti në stadiumin e saj të ri, të teknologjisë së fundit.
Evertoni e përuroi “shtëpinë” e saj të re në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe 52,000 tifozët që mbushën tribunat kishin shumë arsye për të buzëqeshur.
Ata e shijuan performancën dhe fitoren e ekipit të tyre, por mbi të gjitha ishin të entuziazmuar për stadiumin e ri të Toffees, pasi të gjithë besojnë se me zhvendosjen në shtëpinë e re të ekipit, fillon një epokë e re për klubin.
Siç e përmendëm më sipër, Everton arriti të merrte fitoren duke mposhtur Brighton dhe është e sigurt që emri i Illiman Entiaye do të mbetet në historinë e klubit.
Cila është arsyeja? Entiaye është lojtari që hapi rezultatin në ndeshjen e sotme midis dy ekipeve, domethënë, ai është ai që shënoi golin e parë në Dickinson Hill, shtëpia e re e "karameleve".
Por kjo nuk është e gjitha, pasi duhet të kujtojmë se sulmuesi senegalez kishte shënuar një tjetër gol historik, por kjo ishte sezonin e kaluar. /noa.al
