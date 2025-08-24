Përfshihet nga flakët gomisteria në Shkozet

DURRËS- Një zjarr raportohet se ka rënë pasditen e sotme në një gomisteri në Shkozet të Durrësit. Mësohet se zjarri ka rënë në katin e parë të ndërtesës. Zjarri dhe flakët kanë alarmuar banorët dhe menjëherë janë njoftuar zjarrfikësit.
Flakët rrezikonin edhe katet e tjera të ndërtesës por edhe objektet e tjera rreth saj. Fatmirësisht ndërhyrja është bërë në kohë dhe zjarrfikësit kanë arritur te neutralizojnë flakët dhe e kanë shuar plotësisht atë. Nga zjarri nuk ka të lënduar vetëm dëme materiale.
