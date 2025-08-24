Fatmir Mediu i kërkon deputetë hua Berishës për grup parlamentar

Pak ditë pasi Tedi Blushi konfirmoi krijimin e grupit parlamentar te Partisë së Lirisë, kryerepublikani Fatmir Mediu deklaron se janë në bisedime me Partinë Demokratike për të krijuar edhe grupe te tjera opozitare.
Jo vetëm Ilir Meta, edhe aleatët historik të Partisë Demokratike presin që Sali Berisha tu bëjë nderin e fundit.
Në prag të legjislaturës së re, Fatmir Mediu konfirmoi bisedimet me Partinë Demokratike qe mban hapur merkaton e transferimit te deputeteve brenda kampit opozitar. Për kryerepublikanin konfigurimi i opozitës në Parlament bëhet jo vetëm për qëllim te përfitimit te benefiteve që gëzojnë grupet kuvendore.
“Kemi bërë konsultime ideja është që të ketë dy tre grupe parlamentare që të funksionojnë me qëllime dhe qëndrime të përbashkëta opozitare nuk mund të ketë grupe parlamentare që krijohen thjesht për t’i dhënë hapësira për të folur, por për të vepruar në mënyrë të përbashkët. Qëndrimet që mbahen ne mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit dhe sallën e Kuvendit kanë vlerë kur ka grupe parlamentare të ndryshme nëse janë qëndrime që koordinohen me njëri-tjetrin”, u shpreh Mediu për Top Channel.
Sali Berisha duhet të nxitojë t’i japë zgjidhje jo vetëm dilemës se grupeve kuvendore, por edhe raportit që Partia Demokratike do ketë me Kuvendin e ri që në bindjen e kryedemokratit është produkt t i një farse elektorale.
Por, në një kohë që demokratët janë ende të paqartë për aksonin e shtatorit, jashtë oborrit blu, idetë nuk mungojnë se cila duhet te jetë marrëdhënia e opozitës më parlamentin.
“Që është një farsë elektorale kjo është e qartë dhe është e dëshmuar edhe nga raporti i OSBE/ ODIHR, por unë mendoj se opozita ka detyrën e vet për ta kthyer parlamentarizmin shqiptar në bazë ligjore dhe Kushtetuese. Dhe e është provuar se çdo lloj bojkoti nuk ka qenë asnjëherë efektiv. Dhe brenda kësaj duhet të jetë e ashpër sepse kemi të bëjmë me situatë të papranueshme, por duhet të jetë e logjikshme që shqiptarët ta kuptojnë sa më mirë”, tha kreu i PR-së.
Koalicioni opozitar ia doli të sigurojë vetëm 50 mandate ne zgjedhje. Sali Berisha vendosi ti strehojë në listë të sigurtë aleatët, të cilët nëse bëheshin të gjithë bashkë, arrinin numrin 7, që përbën kuotën minimale për formimin e një grupi parlamentar, por doktori vendosi që nderin me te madh t’ia bëjë Ilir Metës.
Ekuacioni për krijimin e grupeve te tjera vështirësohet pasi krahas republikaneve dhe agrarëve, aleanca e Partisë Demokratike përfshin edhe përfaqësuesin e grekëve, Vangjel Dule dhe Mesila Dodën e çamëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd