Fëmijët besojnë se do rriten edhe me babin, por im shoq iku nga kjo botë, rrëqeth psikologia e njohur në mesazhin publik: U përball me sëmundjen, me dinjitet!
Transmetuar më 24-08-2025, 16:37

Psikologia e njohur shqiptare Jorida Rustemi, anëtare e Urdhrit të Psikologut, është duke përjetuar orë të trishta pasi humbi partnerin e saj në jetë i cili la dy fëmijë jetimë në moshë fare të vogël.

"Me zemër të thyer, më lejoni të ndaj me ju dhimbjen e thellë për largimin e parakohshëm nga jeta, të bashkëshortit tim, Vasileios Stachos, babait të shtrenjtë të dy fëmijëve tanë, të cilët ende të vegjël, besojnë se do të rriten me të dy prindërit pranë",

Psikologia me mesazhin publik në rrjete sociale tregon kalvarin katërvjeçar të bashkëshortit me sëmundjen e rëndë që kaloi dhe thotë se ai u përball me dinjitet me të keqen që e zuri.

"Vasili, tepër i ri për të ndërprerë veprimtarinë profesionale edhe planet familjare, e deshi shumë jetën dhe nuk e humbi kurrë shpresën. I bëri të gjitha përpjekjet, tej të mundurës, luftoi fortë me sëmundjen e rëndë. Për më shumë se katër vite vërtetë të rënda fizikisht përballoi me forcë dhe dinjitet vuajtjet, pa u epur, deri në frymë të fundit".

I ndjeri ishte shtetas grek, nga Athina dhe përcjellja në banesën e fundit do të bëhet në vendlindjen e tij, Glifadha. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

