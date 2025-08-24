Letra e Trumpit për Ditën e Pavarësisë së Ukrainës – Zelensky: Nuk do të humbasim!

Në 34-vjetorin e Ditës së Pavarësisë së Ukrainës, presidenti amerikan Donald Trump ka dërguar një mesazh urimi për popullin ukrainas, duke e vlerësuar guximin dhe qëndrueshmërinë e tyre në përballje me agresionin rus.
Letra e Trump
Në letrën e bërë publike të dielën, më 24 gusht, Trump përgëzoi Ukrainën për pavarësinë e saj nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara besojnë në të ardhmen e saj si një shtet i lirë dhe sovran. Ai nënvizoi se pavarësisht sfidave të luftës, përkushtimi i ukrainasve për liri është një shembull frymëzues për botën.
Reagimi i Zelensky
Mesazhi i Trump u publikua nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në platformën X (ish-Twitter). Në fjalën e tij drejtuar qytetarëve, Zelensky u shpreh qartë: “Nuk do të humbasim.”
Ai e shoqëroi deklaratën me thirrjen për unitet kombëtar dhe për vazhdimin e rezistencës kundër pushtimit rus.
Një ditë mes festës dhe luftës
Edhe pse Ukraina kremton një ditë të shënuar të historisë së saj, realiteti në terren mbetet i rëndë: luftimet mes forcave ruse dhe ukrainase vijojnë. Autoritetet ruse raportuan se një dron ukrainas u rrëzua pranë centralit bërthamor të Kurskut, duke shkaktuar zjarr dhe dëme në një transformator elektrik.
Mesazhe nga liderët botërorë
Përveç Trump, edhe liderë të tjerë botërorë shprehën urimet e tyre për Ukrainën:
Presidenti i Kinës Xi Jinping
Mbreti Charles III i Britanisë së Madhe
Papa Leoni XIV
Të gjitha mesazhet, megjithëse të ndryshme në ton, njohin përvjetorin e pavarësisë së Ukrainës në një kohë kur përpjekjet diplomatike për paqe janë të bllokuara dhe perspektiva e një zgjidhjeje të afërt duket ende e largët. /noa.al
