Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Letra e Trumpit për Ditën e Pavarësisë së Ukrainës – Zelensky: Nuk do të humbasim!
Transmetuar më 24-08-2025, 15:53

Në 34-vjetorin e Ditës së Pavarësisë së Ukrainës, presidenti amerikan Donald Trump ka dërguar një mesazh urimi për popullin ukrainas, duke e vlerësuar guximin dhe qëndrueshmërinë e tyre në përballje me agresionin rus.

Letra e Trump

Në letrën e bërë publike të dielën, më 24 gusht, Trump përgëzoi Ukrainën për pavarësinë e saj nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara besojnë në të ardhmen e saj si një shtet i lirë dhe sovran. Ai nënvizoi se pavarësisht sfidave të luftës, përkushtimi i ukrainasve për liri është një shembull frymëzues për botën.

Reagimi i Zelensky

Mesazhi i Trump u publikua nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në platformën X (ish-Twitter). Në fjalën e tij drejtuar qytetarëve, Zelensky u shpreh qartë: “Nuk do të humbasim.”

Ai e shoqëroi deklaratën me thirrjen për unitet kombëtar dhe për vazhdimin e rezistencës kundër pushtimit rus.

Një ditë mes festës dhe luftës

Edhe pse Ukraina kremton një ditë të shënuar të historisë së saj, realiteti në terren mbetet i rëndë: luftimet mes forcave ruse dhe ukrainase vijojnë. Autoritetet ruse raportuan se një dron ukrainas u rrëzua pranë centralit bërthamor të Kurskut, duke shkaktuar zjarr dhe dëme në një transformator elektrik.

Mesazhe nga liderët botërorë

Përveç Trump, edhe liderë të tjerë botërorë shprehën urimet e tyre për Ukrainën:

Presidenti i Kinës Xi Jinping

Mbreti Charles III i Britanisë së Madhe

Papa Leoni XIV

Të gjitha mesazhet, megjithëse të ndryshme në ton, njohin përvjetorin e pavarësisë së Ukrainës në një kohë kur përpjekjet diplomatike për paqe janë të bllokuara dhe perspektiva e një zgjidhjeje të afërt duket ende e largët. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...