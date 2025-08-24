NATO: Kanadaja do të financojë paketën e pajisjeve ushtarake amerikane për Ukrainën

KANADA- Kanadaja ka njoftuar financimin e një pakete të re pajisjesh ushtarake amerikane për Ukrainën, ka zbuluar shefi i NATO-s, Mark Rutte.
Përmes një postimi në mediat sociale, Rutte tha se ishte mirënjohës ndaj Kanadasë për njoftimin, i cili do t’i sigurojë Ukrainës pajisje dhe furnizime thelbësore.
Dorëzimi pritet të jetë pjesë e një pakete të premtuar më parë nga Kanadaja në qershor gjatë samitit të G7 në Alberta.
Kryeministri kanadez Mark Carney ndodhet sot në Kiev për t’u takuar me Volodymyr Zelenskyy. Të dy morën pjesë në një ceremoni të veçantë që shënoi Ditën e Pavarësisë së Ukrainës këtë mëngjes.
