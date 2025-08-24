Dy djem gjenden të mbytur në hotelin luksoz, njëri humbi jetën, tjetri në intubim. Çfarë dyshon Policia

Mykonos – Tragjedi në një hotel luksoz: i riu brazilian humb jetën në pishinë, shoku i tij nxirret i gjallë në çastet e fundit, është në intubim.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në ishullin e Mykonos, ku një i ri brazilian humbi jetën pasi u gjet pa shenja jete në pishinën private të një dhome me qira luksoze, ndërsa shoku i tij shpëtoi në momentet e fundit.
Ngjarja në Ornos
Tragjedia u regjistrua në zonën Ornos, kur dy të rinj të huaj, 20 dhe 22 vjeç, u gjetën të pajetë në pishinë nga stafi i hotelit. Punonjësit kishin vënë re që uji po derdhej në katin e poshtëm dhe, pasi hynë në dhomë, u përballën me skenën tronditëse: të dy djemtë të palëvizshëm brenda ujit.
Njëri prej tyre, 22-vjeçari, u nxor i gjallë dhe mori ndihmën e parë nga shërbimet mjekësore, ndërsa shoku i tij, 20-vjeçar, u konstatua i vdekur pak më vonë.
Hetimet
Në vendngjarje mbërriti EKAB (shërbimi i urgjencës) dhe policia lokale. Hetimet janë marrë nga Njësia e Policisë së Mykonos, ndërsa pritet që ekspertiza mjeko-ligjore dhe analizat toksikologjike të përcaktojnë shkaqet e sakta të mbytjes.
Sipas të dhënave paraprake, nuk përjashtohet që mbushja e tepërt e pishinës dhe paniku i çastit të kenë luajtur rol në tragjedinë që i mori jetën një të riu dhe e la tjetrin në gjendje të rëndë. Mykonos – Tragjedi në një hotel luksoz: i riu humbi jetën në pishinë, dyshime për përdorim lëndësh narkotike
Një ngjarje e rëndë ka tronditur ishullin e Mykonos. Dy të rinj brazilianë u gjetën pa ndjenja në pishinën private të një dhome hoteli luksoz në zonën Ornos. Fatkeqësisht, 25-vjeçari humbi jetën, ndërsa shoku i tij 23-vjeçar u shpëtua në momentet e fundit dhe është jashtë rrezikut për jetën.
Si ndodhi ngjarja
Një punonjëse pastrimi vuri re që nga ballkoni i një dhome në katin e tretë po rridhte ujë, i cili vinte nga pishina e dhomës sipër. Ajo njoftoi menjëherë recepsionin dhe, së bashku me dy kolegë, hyri në dhomë për të parë çfarë kishte ndodhur. Brenda u përballën me një skenë tronditëse: të dy djemtë të palëvizshëm në ujë.
Punonjësit arritën të nxirrnin fillimisht 23-vjeçarin, që ende kishte kontakt me ambientin, dhe më pas shokun e tij 25-vjeçar, i cili nuk reagonte. Shërbimet e emergjencës konfirmuan më vonë vdekjen e të riut më të madh në moshë.
Zbulimi shqetësues
Gjatë kontrollit të dhomës, policia gjeti një shiringë të përdorur në ballkon dhe katër qese të vogla me pluhur të bardhë brenda dhomës, që dyshohet të jetë lëndë narkotike. Mostrat u sekuestruan nga Policia e Mykonos dhe do të dërgohen për analizë laboratorike, në mënyrë që të përcaktohet përbërja e tyre.
Hetimet
Autoritetet greke po shqyrtojnë të gjitha pistat për të përcaktuar shkaqet e plota të tragjedisë. Për momentin, nuk përjashtohet as kombinimi i konsumit të lëndëve të dyshuara narkotike me përdorimin e pishinës si një faktor që mund të ketë çuar në këtë fund tragjik. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd