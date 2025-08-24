Adoleshenti pa patentë përplas një të ri në mes të Fierit

Fier – 17-vjeçari pa patentë përplas këmbësorim në mes të ditës
Një aksident rrugor është regjistruar sot rreth orës 11:00, në lagjen “Liri Gero” të Fierit.
Një automjet i drejtuar nga një 17-vjeçar pa leje drejtimi, banues në Fier, ka përplasur një këmbësor rreth 35 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, ku po kryhen veprimet procedurale.
Grupi hetimor po punon për identifikimin e të dëmtuarit dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al
Foto arkiv
