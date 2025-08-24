Do festonte ditëlindjen më 26 gusht, detaje të dhimbshme nga mbytja e 4-vjeçares shqiptare në pishinë në Greqi

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me vdekjen e 4-vjeçares shqiptare në Paxos të Greqisë, e cila u gjet e mbytur të premten pasdite në pishinën e një vile pranë shtëpisë ku jetonte me familjen e saj. Sipas mediave greke, kërkimet për vajzën filluan rreth orës 16:00 dhe zgjatën thuajse 50 minuta, derisa u gjet rreth orës 16:50.
Kryetari i bashkisë së Paxos, Spyros Vlachopoulos deklaroi se oficerët e policisë nxituan menjëherë në vendngjarje, të cilët u përpoqën të jepnin ndihmën e parë para se të mbërrinin mjekët, megjithatë fëmija kishte vdekur.
"Prindërit nuk e kuptuan që ajo doli jashtë dhe atje ka një vilë me pishinë, fëmija padyshim shkoi atje për të luajtur dhe pjesa tjetër është e trishtueshme…", u shpreh Vlachopoulos.
Në të njëjtën kohë, drejtori i Qendrës Shëndetësore Paxos, Michalis Kantas, përshkroi përpjekjet që pasuan.
"Ne vazhduam CPR-në me oksigjen për rreth tre të katërtat e kohës. Ajo nuk reagoi, ishte mbytur”, u shpreh ai.
Vogëlushja do të festonte ditëlindjen me 26 gusht.
Gjyshja: Jam në shok
Gjyshja e 4-vjeçares ka deklaruar se është e shkatërruar nga tragjedia.
"Jam vërtet e shkatërruar. Policia mori burrin tim, fëmijën tim dhe dhëndrin tim për të shkuar në prokurori. Jam në shok, jam vetëm, jam gati të vdes", tha gjyshja e 4-vjeçares për mediat greke.
Xhaxhai i 4-vjeçares
"Ishte momenti i keq. Gjithçka ndodhi brenda një ose dy minutash. Babai dhe gjyshi i saj po flinin. Vajza e vogël po luante me kovën dhe kukullën e saj në hyrje të shtëpisë", tha xhaxhai i vajzës së vogël.
Tatuazhi që kishte bërë i ati
Babi i vogëlushes kishte bërë një tatuazh me datën dhe orën e lindjes së saj: 26 gusht 2021. Tatuazhi tregon dorën e tij duke mbajtur të sajën dhe emrin e vajzës, Amelia.
Prindërve dhe gjyshit të saj iu dha një afat për të kërkuar falje
Nënës, babait dhe gjyshit të vajzës 4-vjeçare iu dha një afat për t’i kërkuar falje hetuesit të hënën. Prokurori ngriti kallëzim penal kundër tre të afërmve të vajzës për ekspozimin e një të miture ndaj rrezikut, pasi nëna, babai dhe gjyshi ishin në shtëpi dhe flinin kur 4-vjeçarja u zhduk.
Të afërmit e fëmijës së pafat deklaruan se 4-vjeçarja po luante në korridorin e shtëpisë dhe se zhdukja e saj ishte diçka që ata nuk e prisnin dhe ndodhi brenda pak minutash. Sapo të afërmit kuptuan zhdukjen e vajzës, ata njoftuan policinë dhe filluan kërkimet me fqinjët dhe oficerët e policisë. 4-vjeçarja u gjet pak më vonë pa shenja jete në pishinën e një vile disa metra larg shtëpisë së familjes, nga kuzhinieri që shkoi atje për të punuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd