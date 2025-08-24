Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një burrë gjendet i pajetë në makinën e tij, dyshimet e policisë së Fierit
Transmetuar më 24-08-2025, 10:47

Momente të dhimbshme për një familje në Fier, pasi krejt papritur gjetën në makinë burrin e shtëpisë së pajetë.

Policia lokale tha se sot rreth orës 09:40, në fshatin Kallm i Vogël, është gjetur nga familjarët në anë të rrugës i ndërruar jetë në automjet, shtetasi B. B., 60 vjeç, banues në fshatin Kallm i Vogël.

Ky shtetas dyshohet se ka humbur jetën për shkak të arrestit kardiak.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të vdekjes. /noa.al

