Kush janë 2 të rinjtë që bënë skenat e filmave amerikanë në rrugën Durrës-Tiranë

Durrës – Një skenë që ngjante si film aksion ndodhi në orët e para të mëngjesit në autostradën Durrës–Tiranë, kur dy grabitës u përleshën me armë me Policinë, duke kthyer rrugën në fushëbetejë.
Dy të rinj, vetëm 27 dhe 28 vjeç, kishin vjedhur një automjet në Durrës dhe e përdorën për një grabitje me dhunë në një karburant në Sukth. Por Policia iu vu menjëherë pas.
Gjithçka u zbulua rreth orës 01:00 të mëngjesit të sotëm, në autostradën Durrës-Tiranë, te "Çifligu" në Sukth, kur shërbimet e Policisë konstatuan automjetin e vjedhur më datë 20.08.2025, në orën 20:30, në Sektor Rinia, Durrës, me të cilin, më datë 21.08.2025, rreth orës 03:40, sipas njoftimit të një shtetasi të punësuar në një karburant në Sukth, ishte grabitur me dhunë shuma e lekëve të xhiros.
Përplasja e armatosur
Ndjekja kulmoi në zonën e Vorës, kur automjeti i grabitësve, që ecte me shpejtësi marramendëse, doli nga rruga.
Nga brenda makinës, autorët hapën zjarr ndaj efektivëve të Policisë! Forcat blu u përgjigjën po me zjarr, duke neutralizuar situatën dramatike.
Si pasojë e shkëmbimit të plumbave, njëri prej grabitësve, 28-vjeçari Ardit Domi, mbeti i plagosur dhe u dërgua me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Shoku i tij, 27-vjeçari Lorenc Çali, që qëllonte me kallashnikov, u neutralizua dhe përfundoi me pranga në duar.
Armë zjarri dhe terror në rrugë
Nga vendi i ngjarjes Policia sekuestroi një automatik kallashnikov me dy krehra fishekësh, të përdorur nga autorët gjatë rezistencës së armatosur.
Ngjarja tronditi udhëtarët dhe banorët e zonës, që u zgjuan nga breshëria e të shtënave në mes të natës.
Çfarë thotë Policia në Durrës
Rreth orës 01:00 të mëngjesit të sotëm, në autostradën Durrës-Tiranë, te "Çifligu" në Sukth, shërbimet e Policisë konstatuan automjetin e vjedhur më datë 20.08.2025, në orën 20:30, në Sektor Rinia, Durrës, me të cilin, më datë 21.08.2025, rreth orës 03:40, sipas njoftimit të një shtetasi të punësuar në një karburant në Sukth, ishte grabitur me dhunë shuma e lekëve të xhiros.
Shërbimet e Policisë së Durrësit u vunë në ndjekje të automjetit, i cili po lëvizte me shpejtësi në drejtim të Tiranës, dhe u njoftua edhe DVP Tiranë për ndihmë.
Si pasojë e shpejtësisë së madhe, pa shkuar në Vorë, tek rrethrrotullimi i mbikalimit në rrugën dytësore që shkon për Shijak, automjeti doli nga rruga dhe, gjatë kësaj kohe, nga brenda tij u hap zjarr ndaj punonjësve të Policisë, të cilët, të gjendur përballë kësaj situate, u përgjigjën me zjarr, në kushtet e mbrojtjes së nevojshme. Si pasojë, u plagos njëri nga autorët, shtetasi A. D., 28 vjeç, banues në Bilalas, Shijak, i cili ndodhet në Spitalin e Traumës Tiranë, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Personi tjetër, shtetasi L. Ç., 27 vjeç, banues në Bilalas, Shijak, pasi bëri rezistencë me armë ndaj punonjësve të Policisë, duke rrezikuar jetën e tyre, u neutralizua dhe u kap nga shërbimet e Policisë Durrës.
Gjatë veprimeve të Policisë së Durrësit, kanë ardhur në mbështetje edhe forcat e Policisë së DVP Tiranë. Në vendin e ngjarjes u gjet një armë zjarri automatik me 2 krehra, e përdorur nga dy personat e sipërpërmendur.
Nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna nga Sektori për Hetimin e Krimeve ndaj Personit dhe Pasurisë në DVP Durrës, për dokumentimin e ngjarjes së ndodhur. /noa.al
