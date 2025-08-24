Përplasen 4 automjete në Bulqizë, disa persona të plagosur

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Bulqizë, ku katër automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Sipas raportimeve të para, disa persona janë plagosur dhe ndodhen në kujdesin e shërbimeve mjekësore. Detajet për shkakun e aksidentit dhe numrin e saktë të të plagosurve ende nuk janë dhënë, por ekipet e emergjencës dhe Policia janë në vendngjarje për të ndihmuar dhe siguruar situatën.
Autoritetet janë angazhuar për të hetuar shkaqet e këtij aksidenti të rëndë, ndërkohë që shërbimet mjekësore po punojnë për të ofruar ndihmën e nevojshme për të plagosurit. Detaje shtesë pritet të dalin në vijim.
Do të vijojmë të japim më shumë informacion pasi të ketë përditësime zyrtare nga autoritetet.
