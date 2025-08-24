Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasen 4 automjete në Bulqizë, disa persona të plagosur
Transmetuar më 24-08-2025, 09:21

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Bulqizë, ku katër automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Sipas raportimeve të para, disa persona janë plagosur dhe ndodhen në kujdesin e shërbimeve mjekësore. Detajet për shkakun e aksidentit dhe numrin e saktë të të plagosurve ende nuk janë dhënë, por ekipet e emergjencës dhe Policia janë në vendngjarje për të ndihmuar dhe siguruar situatën.

Autoritetet janë angazhuar për të hetuar shkaqet e këtij aksidenti të rëndë, ndërkohë që shërbimet mjekësore po punojnë për të ofruar ndihmën e nevojshme për të plagosurit. Detaje shtesë pritet të dalin në vijim.

Do të vijojmë të japim më shumë informacion pasi të ketë përditësime zyrtare nga autoritetet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...