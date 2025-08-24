Al-Nassr humbet Superkupën Arabe me Al Ahli. Ronaldo feston golin e 100 me skuadrën e tij

HONG KONG – Një numër i madh lojtarësh italianë, në kuptimin që kanë luajtur një rol kryesor në Serie A, ishin të pranishëm në finalen e Superkupës Arabe, të luajtur në Hong Kong dhe të fituar nga Al-Ahli, e trajnuar nga trajneri gjerman Jassle.
Ishte një ndeshje emocionuese, e cila përfundoi me barazim 2-2 për të shkuar te penalltitë. Padyshim fytyra më e errët në ceremoninë e ndarjes së çmimeve përfundimtare mund të ishte vetëm Cristiano Ronaldo, humbësi i madh i ditës.
Barazimi 2-2 u vendos nga dy shkëmbime të shkëlqyera në fund të secilës pjesë. Te goli i parë për Al-Nassr nuk ishte askush tjetër përveç CR7, i cili e dërgoi topin në qendër të rrjetës nga njëmbëdhjetë metra, duke e çuar Mendyn në pozicion të gabuar.
Ishte minuta e 41-të, dhe dukej si pika e kthesës së ndeshjes, por pak para pjesës së parë, Kessie gjeti mënyrën për të barazuar me një gjuajtje të harkuar që u devijua pak nga Simakian. Për ‘Komandantin’, i cili tashmë kishte luajtur një rol kyç në gjysmëfinale me një dygolësh, kjo ishte një konfirmim i aftësisë së tij në shënimin e golave.
Në pjesën e dytë, pasi Al Burakian goditi shtyllën për Al-Ahli, ishin përsëri verdheblutë ata që sulmuan. Brozovic shënoi golin, duke ia rimarrë topin në mënyrë brilante Kessie, i cili këtë herë u mbështet shumë te driblimet e tij dhe iu vodh topi.
Gjithçka u bë? Jo, sepse në momentet e fundit, Al-Ahli shfrytëzoi një goditje nga këndi për ta dërguar ndeshjen te goditjet e penalltive. Humbja e Bentos ishte e pafalshme dhe – pas një ish-lojtari të Juves, Milanit dhe Interit – ai që shënoi ishte një ish-lojtar i Romës, Roger Ibanez.
Pati vetëm një gabim te penalltitë, ai i Al Khaibari. Galeno shënoi gjuajtjen fituese të trofeut, pasi Ronaldo dhe një yll tjetër kishin shndërruar në gol në mënyrë perfekte të tyren. Goli i sotëm është i 100-ti i kampionit portugez për Al-Nassr. Një gol fantastik në një mbrëmje të hidhur.
🏆 🇸🇦 Al Ahli are the 2025 Saudi Super Cup 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 after beating Cristiano Ronaldo's Al Nassr on penalties. pic.twitter.com/ltNepkJq8U— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) August 23, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd