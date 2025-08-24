Tragjedi gjatë xhirimeve të ‘Emily in Paris’, vdes në Venecia ndihmësregjisori Diego Borella

Ndihmësregjisori i “Emily in Paris” ka ndërruar jetë gjatë xhirimeve të sezonit të 5-të në Venecia. 47-vjeçari Diego Borella u rrëzua përpara stafit të xhirimeve ndërsa përgatitej për skenat e fundit, duke bërë që xhirimet të ndërpriteshin përkohësisht.
Sipas La Repubblica, mjekët mbërritën me urgjencë në hotelin Danieli rreth orës 19:00 të enjten, më 14 gusht, por nuk arritën ta shpëtonin. Gazeta raportoi se vdekja e tij ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një atak kardiak.
Borella kishte lindur në Venecia në vitin 1978. Ai ishte një regjisor dhe shkrimtar i njohur, i cili kishte studiuar në Romë, Londër dhe Nju Jork. Në rrjetet sociale, ai shpërndante punimet e tij në fushën e tregimeve dhe dramave.
Miku i tij i ngushtë, Mattia Bertoton, i dha lamtumirën me fjalë prekëse: “Kam kujtime të bukura për Diegon. Ai ishte një djalë i pashëm, elegant dhe me shumë stil. Herën e fundit që u takuam ishte në një darkë në Paris, së bashku me shoqen e tij më të mirë, e cila është edhe mikja ime. E telefonova të enjten – ishte e shkatërruar. Diego kishte një sens të shkëlqyer humori, ishte brilant dhe shumë i talentuar. Jeta e tij u ndërpre në mes, kështu që nuk ka shumë fjalë. Vetëm një trishtim i madh.”
Sezoni i pestë, me Lily Collins në rolin e Emily Cooper, do të zhvendosë ngjarjet në një qytet të ri – Romën – duke vazhduar aventurën evropiane të saj. Seriali ndjek jetën profesionale dhe personale të një amerikaneje që fillon një karrierë të re në Paris si stratege e mediave sociale.
