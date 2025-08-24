Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Napoli fiton në transfertë 2 me 0
Transmetuar më 24-08-2025, 07:57

ITALI – Napoli, kampionët italianë, kanë nisur mirë. Në ditën e parë të Serie A, skuadra e Contes mundi Sassuolon 2-0 dhe e nisi sezonin me një fitore bindëse.

Në stadiumin Mapei, në pjesën e parë, ishin Azzurrët ata që kontrolluan lojën dhe dominuan ndeshjen: McTominay (17′) e theu barazimin me një goditje me kokë nga Politano, pastaj goditi traversën me një gjuajtje të bukur me të djathtën nga buza e zonës.

E njëjta histori u zhvillua edhe në pjesën e dytë, me Napolin që goditi shtyllën me Politano dhe më pas dyfishoi epërsinë e tyre me një goditje dënimi "helmuese" nga De Bruyne (57′). Në fund, Koné u përjashtua për një karton të dytë të verdhë.

Pa Lukakun, i cili mungon prej kohësh, Conte zgjodhi një formacion të paprecedentë 4-1-4-1 për ndeshjen hapëse të ligës, me Luccan që udhëhiqte sulmin, Lobotkën përpara mbrojtjes dhe "Katër të Mrekullueshëm" Politano, Anguissa, De Bruyne dhe McTominay që luanin lojë filtruese dhe shpiknin lojë midis vijave dhe në krahë.

Në përfundim në Reggio Emilia, Napoli nuk bëri gabime, pa Lukakun filloi mirë, dhe falë McTominay dhe De Bruyne fitoi me rezultatin e pastër 2-0. Tri pikët e para për kampionët e Italisë.

